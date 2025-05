Juliette conta o que aconteceu após passar mal em show da Lady Gaga

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais para compartilhar que teve uma crise de ansiedade durante o show da cantora Lady Gaga

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais neste domingo, 4, para compartilhar com os seus seguidores que teve uma crise de ansiedade durante o show da cantora Lady Gaga, que atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3. Ela, que acompanhou a apresentação da área VIP, relatou que se sentiu sufocada e sem conseguir respirar.

A artusta explicou o que aconteceu após um vídeo em que ela aparecia passando mal circular na internet. "Para quem está perguntando se estou bem porque viu que passei mal ontem, tive uma crise de ansiedade. Já tive algumas vezes, antes e depois do BBB. Eu fico sufocada e vai faltando ar. Quando entendi que estava tendo isso, fiquei mais desesperada ainda porque entendi que estava em público. Fiquei: 'Meu Deus, o que eu vou fazer?' Não tinha para onde sair, fui para uma paredezinha", começou ela.

Em seguida, ela contou que foi filmada enquanto passava mal. "Estava chorando, tentando respirar e me acalmar em um lugar mais distante e uma moça filmou. Eu disse: 'Moça, por favor, estou passando mal, não posta isso não'. Ela apagou e pronto. A galera do evento estava comigo me acalmando, tomei uma água e fiquei bem. Mas a moça me filmou de longe já recuperada. Depois fui aproveitar", detalhou.

Segundo a cantora, ela enfrenta as crises já há algum tempo. "Isso é uma coisa que tenho há muito tempo. Já levo para a terapia há muito tempo. Não é constante, mas tenho. Não consigo fazer uma sauna, não consigo dormir de brinco e de colar... Se eu estiver em um lugar, sempre procuro uma porta e uma saída. Preciso ter a sensação que tenho como sair", detalhou.

Apesar do episódio, ela conseguiu aproveitar o show. "Minha gente, que show foi esse? Que coisa linda. Um espetáculo. Eu fiquei assistindo sem nem conseguir piscar o olho. Fiquei fixada com a performance, a estrutura, o palco imenso, tudo lindo."

O que é crise de ansiedade?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Aline Saramagoexplicou mais sobre o quadro."Pode acontecer quando a pessoa se recorda de algo que já aconteceu ou projeta situações que podem ou não acontecer. Ou seja, diante da situação estressante vivida, a interpretação da realidade (pensamentos), bem como traumas passados, podem levar uma pessoa a ter uma crise de ansiedade", explicou.

Leia também: Show de Lady Gaga: Veja os looks dos famosos para o evento