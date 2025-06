Juliette atualiza o estado de saúde do noivo após complicações no fígado

A ex-BBB Juliette Freire revela saúde do noivo, Kaique Cerveny, que precisou ser hospitalizado no último domingo, 15, após sentir dores abdominais

Na noite desta quarta-feira, 18, a ex-BBB Juliette Freire, de 35 anos, veio, por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, atualizar o estado de saúde do noivo, Kaique Cerveny, de 26, que precisou ser internado no domingo, 15, após sentir dores abdominais . Em recente publicação, a cantora revelou que ele seguie internado.

"Kaique está bem melhor viu, minha gente. Vocês estão perguntando e ele está bem melhor. Ainda está internado, mas está com os pais lá cuidando dele graças a Deus e daqui a pouco eu estou com ele", disse ela sobre Kaique, que teve complicações de saúde relacionadas ao fígado.

Entenda

Na segunda-feira, 16, dia em que o Kaique Cerveny revelou a internação, Juliette explicou que, após exames apontarem alterações em algumas enzimas do fígado, os médicos desconfiam de dois possíveis diagnósticos: hepatite A ou dengue.

Ela também contou que o noivo continuaria internado na semi-intensiva. "Tem mais de oito dias que ele está com dor abdominal, febre, enjoo, e aguentando. E ontem ele não aguentou, passou bem mal, e foi para o hospital", disse.

Confira, abaixo, a nova atualização:

Juliette foi pedida em casamento por Kaique no início de dezembro de 2024. Os dois assumiram o namoro em dezembro de 2023.

Retorno à Globo

Recentemente, Juliette Freire assinou contrato com a Globo e integra parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana, Erika Januza e Bela Gil. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB confessou que a nova fase é a realização de um sonho: "A minha vida é assim".

Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e vencer o BBB 21! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, ela garante mostrar um lado ainda mais pessoal no Saia Justa; confira a entrevista na íntegra!

