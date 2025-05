Juliano Cazarré revela que passou por cirurgia: 'Parece que deu certo'

O ator Juliano Cazarré atualizou seu quadro de saúde após passar por uma cirurgia na quarta-feira, 28; saiba detalhes

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 28, para contar ao público que seria submetido a uma cirurgia no joelho. Horas depois, já no final do dia, o artista surgiu no quarto do hospital e contou que o procedimento foi um sucesso.

Em seu perfil oficial, Cazarré compartilhou um vídeo atualizando seu quadro de saúde. O ator ainda mostrou que estava acompanhado da esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré, que esteve ao seu lado durante todo o tempo.

"E aí, gurizada, estou acordando aqui. Parece que deu tudo certo com a cirurgia. Ainda estou meio grogue daquilo que eles colocam pra gente dormir durante a cirurgia, mas já voltei para o quarto. Leticia já está ali trabalhando. Obrigado pelas orações de todos vocês, agora é se recuperar", declarou o famoso, sem entrar em mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

Há cerca de um mês, o casal celebrou a alta hospitalar da filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara ainda na gestação, foi internada pela terceira vez este ano.

Juliano Cazarré passa por cirurgia no joelho - Reprodução / Instagram

O que a filha de Juliano Cazarré tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que chegou ao mundo.

A pequena nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Atualmente, Guigui, como é carinhosamente chamada pela família, recebe cuidados médicos em casa e faz idas ao hospital para trocar os equipamentos ou quando tem alguma infecção.

Vale lembrar que além de Maria Guilhermina, Juliano Cazarré e Leticia, que estão juntos há mais de 13 anos, são pais de outros cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, e o caçula Estêvão, de um ano.

