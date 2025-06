Juliano Cazarré mostra como está sua cicatriz após duas cirurgias

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua recuperação e mostrou como está sua cicatriz

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para compartilhar novos registros de sua recuperação e mostrou como está sua cicatriz. No final de maio, o artista passou por uma cirurgia no joelho e recebeu alta, mas precisou retornar ao hospital após sofrer uma queda em casa e foi submetido a uma nova intervenção médica.

No vídeo compartilhado, ele apareceu na academia fazendo exercícios. "Feriado para todo mundo, menos pro meu joelho", brincou. Em seguida, mostrou como está a região que passou por intervenção médica. Veja:

Juliano Cazarré mostra cicatriz - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Juliano Cazarré?

No último dia 28 de maio, o ator compartilhou que passou por uma cirurgia no joelho. "E aí, gurizada, estou acordando aqui. Parece que deu tudo certo com a cirurgia. Ainda estou meio grogue daquilo que eles colocam pra gente dormir durante a cirurgia, mas já voltei para o quarto. Leticia já está ali trabalhando. Obrigado pelas orações de todos vocês, agora é se recuperar", declarou o famoso, sem entrar em mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

Após a cirurgia, ele recebeu alta e foi para casa, mas precisou voltar ao hospital após uma nova queda. A esposa dele, a stylist Leticia Cazarré contou o que aconteceu. "Quando de repente escuto meu filho mais velho gritar muito assustado: 'Mãe, ajuda! O papai caiu!", revelou susto. "As cenas que vivemos a seguir foram fortes e não me atrevo a postar aqui, mas podem imaginar que voltamos imediatamente para emergência", disse ela, que contou que foi com o marido para a emergência e o artista realizou um novo procedimento.

Ainda nos últimos dias, Cazarré mostrou que estava realizando sessões de fisioterapia como parte de sua recuperação. No vídeo compartilhado, ele apareceu usando shorts e os hematomas na perna dele ficaram aparentes.

Leia também: Médico alerta sobre queda de Juliano Cazarré após cirurgia: 'O risco existe'