Juliano Cazarré exibe hematomas e comenta sobre recuperação após duas cirurgias

O ator Juliano Cazarré compartilhou que está realizando sessões de fisioterapia como parte de sua recuperação após passar por duas cirurgias

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para mostrar que está realizando sessões de fisioterapia como parte de sua recuperação. Na última semana, ele passou por uma cirurgia no joelho e recebeu alta, mas precisou retornar ao hospital após sofrer uma queda em casa e foi submetido a uma nova intervenção médica.

No vídeo compartilhado, ele apareceu usando shorts e os hematomas na perna dele ficaram aparentes. Ainda na legenda da publicação, ele explicou por que realizou dois procedimentos médicos. "Depois da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma queda que me levou de volta ao hospital para refazer os pontos, iniciei a fisioterapia. Será um longo (e às vezes doloroso) caminho. Mas tô animado. Bora!"

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Meu Deus, Juliano! Deus no comando! Vai ficar tudo bem, seu nome está nos meus terços diários que você nos ensinou todos os dias as 21:00!", falou uma. "Boa e abençoada recuperação! Tempo de meditar", falou outro. "Orando pela sua recuperação. Deus te abençoe", desejou uma terceira pessoa.

O que aconteceu com Juliano Cazarré?

Na tarde da última quarta-feira, 28, o ator compartilhou que passou por uma cirurgia no joelho. "E aí, gurizada, estou acordando aqui. Parece que deu tudo certo com a cirurgia. Ainda estou meio grogue daquilo que eles colocam pra gente dormir durante a cirurgia, mas já voltei para o quarto. Leticia já está ali trabalhando. Obrigado pelas orações de todos vocês, agora é se recuperar", declarou o famoso, sem entrar em mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

Após o procedimento, ele recebeu alta e foi levado para casa, mas precisou voltar ao hospital após uma nova queda. A esposa dele, a stylist Leticia Cazarré, deu detalhes do que aconteceu. "Quando de repente escuto meu filho mais velho gritar muito assustado: 'Mãe, ajuda! O papai caiu!", revelou susto. "As cenas que vivemos a seguir foram fortes e não me atrevo a postar aqui, mas podem imaginar que voltamos imediatamente para emergência", disse ela.

Acompanhada de dois de seus seis filhos, ela foi com o marido para a emergência e o artista realizou um novo procedimento.

