Juju Salimeni revela sintoma 'insuportável' após diagnóstico de doença

A musa fitness Juju Salimeni leva um susto ao acordo com o corpo coberto de manchas e desabafa sobre sintoma: ‘Estou me rasgando'

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni está com dengue. Ela foi diagnosticada há poucos dias após ter cansaço e manchas no corpo. Porém, ela se assustou nesta segunda-feira, 19, ao acordar com mais manchas e muita coceira.

Nos stories do Instagram, a beldade exibiu a situação da sua pele manchada e disse que a coceira está insuportável. "Olha como eu acordei hoje, olha a minha pele. Meu Deus! Eu tomei um susto. Eu estou com dengue, mas já estou me recuperando. O meu médico falou que essa é a fase final, que já está saindo e as manchas espalham muito. Uma coceira insuportável”, disse ela.

E completou: "Acordei me vi assim e fiquei apavorada, mas ele falou que é normal. Graças a Deus eu estou bem. Tanta gente pega dengue super grave, fica com tanta dor no corpo e tanta febre e eu não tive nada. Só tive isso, a coceira e um pouco de sono, cansaço. Graças a Deus estou bem, peguei uma dengue leve. É uma coceira, que estou me rasgando”.

Salário de Juju Salimeni no Pânico

Juju Salimeni foi a convidada do episódio do Festa da Firma Podcast, apresentado por seu ex-colega de Pânico na TV!, Ceará. A famosa relembrou os bastidores de sua carreira e também abriu o jogo sobre o salário que recebia na época do programa.

Juju revelou que, em 2008, no início de sua trajetória como panicat, recebia apenas R$ 100 por gravação, valor que mais tarde subiu para R$ 200: “A gente ganhava esse cachêzinho de participação”, contou ela.

Ceará aproveitou para contextualizar a fala da convidada, ressaltando que Juju soube aproveitar bem a exposição. “Você foi inteligente, usou aquilo como vitrine. Passou a ganhar mais com eventos corporativos, presenças VIP, publicidade... Saiu na Playboy”, comentou o apresentador.

Juju concordou e explicou como funcionava o mercado na época: “Todas as meninas ganhavam bem com esses trabalhos fora do programa, principalmente em presenças VIP. Por exemplo, ia inaugurar uma loja de suplementos ou rolava um desfile de biquíni, e a gente era contratada para ir”.

A empresária ainda compartilhou uma memória marcante: o primeiro cachê de sua vida. “Foi uma presença VIP em uma balada, no interior. Não lembro a cidade, mas foi a primeira vez que andei de avião. Tudo era novo. Me perguntaram se eu queria ir nessa festa e disseram que eu ganharia R$ 2.000. Aceitei na hora, não imaginava ganhar tudo isso de uma vez”, lembrou.

