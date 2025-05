Juju Salimeni desabafa sobre diagnóstico após ida ao hospital: 'É desesperador'

A influenciadora digital e musa fitness Juju Salimeni fez um novo desabafo após ida ao hospital por causa de um diagnóstico

A influenciadora digital e musa fitness Juju Salimeni fez um novo desabafo após ser diagnosticada com dengue. Nesta terça-feira, 20, ela revelou que precisou ir ao hospital para receber medicação intravenosa por conta de fortes coceiras. Os primeiros sintomas, como cansaço extremo e manchas pelo corpo, surgiram há poucos dias.

"Eu não tive os piores sintomas, que são febre, dor no corpo e cansaço. Eu sei o dia em que senti pela primeira vez algum incômodo, e faz uns dez dias. No resto dos dias, eu treinei que nem um cavalo, levantei 400kg no leg press. Só fui descobri que estava com dengue por causa das manchas", desabafou ela nos stories de sua rede social.

"Nesses últimos três dias, as manchas pioraram muito, de forma que coça desesperadamente. Minha mão está ardendo que parece que eu queimei na panela. Uma sensação muito estranha. Fui para o hospital hoje, tomei remédio para coceira e essa ardência na veia. O remédio me dopou, dormi a tarde inteira e acordei melhor. É desesperador!" , concluiu.

Na última segunda-feira, 19, ela exibiu a situação da sua pele manchada e disse que a coceira estava insuportável. "Acordei me vi assim e fiquei apavorada, mas ele falou que é normal. Graças a Deus eu estou bem. Tanta gente pega dengue super grave, fica com tanta dor no corpo e tanta febre e eu não tive nada. Só tive isso, a coceira e um pouco de sono, cansaço. Graças a Deus estou bem, peguei uma dengue leve. É uma coceira, que estou me rasgando”.

Desabafo de Juju Salimeni - Foto: Reprodução/ Instagram

O diagnóstico de Juju Salimeni

Vale lembrar que a dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se manifestar de forma leve ou grave, dependendo de fatores como o tipo do vírus, infecções anteriores e condições individuais, como a presença de doenças crônicas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas, entre outros. Com informações do Ministério da Saúde.

