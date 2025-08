Jornalista da Record é internada com doença grave na região dos olhos e médico explica: 'Mais séria'

Nesta semana, Adriana Perroni confirmou que foi internada em um hospital após ser diagnosticada com celulite facial, uma doença grave e delicada

Nesta semana, Adriana Perroni (44) chamou a atenção dos internautas ao confirmar que foi internada em um hospital. A jornalista da Record foi diagnosticada com celulite facial, uma doença considerada grave e delicada. Em seu perfil do Instagram, a comunicadora compartilhou um vídeo contando sobre seu estado de saúde e os sintomas apresentados antes do diagnóstico.

"Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial até que precisei ser internada por causa dela. Foram dias difíceis, com antibiótico, homecare e um susto que me tirou do ar por duas semanas", disse. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que, na verdade, o termo correto não é celulite facial e sim celulite periorbitária. "É uma infecção que afeta a região ao redor dos olhos", destaca.

"Existem dois tipos principais: a celulite pré-septal, que acomete os tecidos superficiais da pálpebra e da região ao redor dos olhos, e a celulite pós-septal (ou orbitária), que atinge estruturas mais profundas, dentro da órbita ocular. A primeira é mais comum e geralmente menos grave, enquanto a segunda pode representar risco à visão e à vida, exigindo atenção médica imediata", acrescenta.

O oftalmologista reforça que as duas formas têm cura, especialmente quando diagnosticadas precocemente e tratadas corretamente: "No entanto, os riscos variam conforme o tipo. A celulite pré-septal costuma evoluir bem com antibióticos e acompanhamento ambulatorial".

"Já a celulite pós-septal é mais séria: pode comprometer a visão, causar abscessos, trombose e até evoluir para infecções intracranianas, como meningite ou trombose do seio cavernoso. Por isso, é essencial buscar atendimento ao perceber sinais como inchaço ao redor dos olhos, dor, febre, dificuldade para movimentar os olhos ou visão embaçada", conclui sobre o caso da jornalista.

