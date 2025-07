Jorge Pontual fala sobre a luta da esposa contra o câncer: ‘Com metástase’

O ator Jorge Pontual contou que conheceu a esposa, Marcelle Lacerda, quando ela já estava com câncer e acompanhou o tratamento dela

O ator Jorge Pontual compartilhou detalhes da luta da esposa, a criadora de conteúdo digital Marcelle Lacerda, contra o câncer. Ele contou que a conheceu após o diagnóstico e acompanhou o tratamento da amada.

Marcelle recebeu o diagnóstico de câncer de mama com metástase no sistema linfático. Ela fez sessões de quimioterapia por dois anos e passou por duas cirurgias.

"Ela teve um câncer muito forte quando morava em Portugal. Eu não estava com ela ainda. Eu a conheci 15 dias depois que ela chegou ao Rio. Eu tinha acabado um relacionamento há pouco tempo, e nos conhecemos no aniversário de uma amiga em comum. Quando foi diagnosticada, ela estava sozinha, sem a família, e teve um câncer com metástase. Era a época da pandemia. Foram dois anos de quimioterapia. De seis em seis meses ela tem que monitorar, ver se tem alguma possibilidade de ter algo. Mas ela está se mantendo muito bem nesse tempo. Em contrapartida de ter tudo isso em favor dela, ela quer ajudar. Todo ano nós damos palestras para grupos de mulheres com câncer, temos feito palestras em empresas falando sobre a importância da saúde e da alimentação", disse ele ao Jornal O Globo.

Nas redes sociais, Marcelle faz vídeos dando dicas para as pessoas que também lutam contra o câncer.

