Jon Vlogs faz alerta ao revelar que passou por cirurgia: 'Pode salvar vidas'

Após realizar cirurgia, o influenciador Jon Vlogs atualizou seu quadro de saúde e revelou que está internado há uma semana

O influenciador digital Jon Vlogs usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para contar aos seguidores que já realizou a cirurgia para retirada de um cisto no pâncreas. O jovem revelou recentemente que recebeu o diagnóstico após passar por exames de rotina.

Agora, em recuperação, Jon atualizou seu quadro de saúde e aproveitou para deixar um alerta ao público sobre a importância do diagnóstico precoce. No registro publicado, o influenciador explicou que estava prestes a entrar na sala de cirurgia.

"Estou com a minha roupinha e em breve vou fazer a cirurgia. Se você estão vendo isso aí, é porque já passou tudo e estou bem. Vamos tirar essa parada do pâncreas hoje. Estou nervoso, mas vamos embora. O que digo a vocês, é: façam os seus exames de rotina, pode salvar vidas. Se eu não visse essa loucura e não tivesse cuidado, se tivesse crescido mais, tudo seria pior", declarou ele.

Em seguida, Jon Vlogs compartilhou novos registros gravados após a intervenção cirúrgica. Ele, que está há cerca de uma semana internado no hospital, garantiu que está se recuperando bem.

"Quase uma semana no hospital. Agora já estou melhor. Façam seu exame de rotina, pessoal. Mais um pouquinho e poderia ter espalhado. Agora já resolveu e estou curado", disse o influenciador digital, por fim. Vale lembrar que, no início deste mês, o jovem fez um desabafo a respeito do diagnóstico e da cirurgia que precisaria se submeter.

"Hoje estou indo ver sobre meu problema no pâncreas. Resumindo, vou operar e é isso… Agora, pra quem gosta de mim e torce pelo bem, a parada no pâncreas cresceu de 0,9mm para 3cm. O dia todo bem pensativo, bem inseguro com essa parada, pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas", escreveu Jon Vlogs em uma rede social.

Jon Vlogs realizou cirurgia para retirar cisto do pâncreas - Reprodução/Instagram

Quem é Jon Vlogs?

Luan Kovarik, mais conhecido como Jon Vlogs, trabalha com a internet desde 2015 e costuma compartilhar conteúdos em IRL, ou In Real Life, que tem como objetivo transmitir ao vivo os acontecimentos do dia a dia. Ele, inclusive, já passou mais de 100 horas online.

Além disso, Jon tem três empresas em seu nome. Atualmente, o jovem de 25 anos soma mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais.

