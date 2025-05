Jojo Todynho fala sobre medo de bariátrica e faz alerta sobre o procedimento

A influencer Jojo Todynho avalia o resultado da intervenção cirurgia e dá detalhes sobre o processo nesta terça-feira, 13

Nesta terça-feira, 13, a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, veio, por meio de uma série de vídeos publicado em seu perfil no Instagram, interagir com os seus seguidores e responder algumas perguntas dos internautas. Na ocasião, uma fã questionou sobre a cirurgia bariátrica que Jojo se submeteu, em 2023 . Ela, que já perdeu mais de 80 kg, falou sobre o processo e fez um alerta aos seguidores:

Leia o relato de Jojo na íntegra

“Não tive medo nenhum, né? E vivi esse processo de forma positiva, pensando no resultado que ele me traria. Mas eu não sou uma pessoa que fica aqui no Instagram incentivando as pessoas a fazerem bariátrica.

A bariátrica exige muito de nós, né? É um custo. É muito caro. Você tem que ter certeza. Tem que ter um bom acompanhamento, porque não é só fazer a cirurgia. ‘Ah, vou lá, vou operar, vai resolver meu problema.’ Não vai. A bariátrica pode ser um grande sucesso, mas também pode ser uma grande desgraça, sabe? Então, o que eu incentivo aqui é: cuidem da saúde, tenham acompanhamento, cuidem da mente.”

Se está no processo, vai sem medo e ouve o profissional que está cuidando de você.”

Confira, abaixo, o registro do momento:

Jojo Todynho fala sobre cirurgia bariátrica nesta terça-feira, 13 pic.twitter.com/zElHOYAcp1 — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 13, 2025

Mais cedo, um internauta quis saber sobre as cirurgias plásticas de Jojo. Além, da bariátrica, a famosa já passou por intervenções estéticas nos seis, abdômen e pernas. Confira!

Internação

Na última sexta-feira, 9, Jojo foi internada às pressas após sofrer um episódio de hipoglicemia, ou seja, quando o nível de glicose no sangue fica muito baixo. Ela segue se recuperando em casa.

Em vídeo recente publicado nos stories, ela apareceu deitada em uma cama, recebendo soro na veia, e disse que chegou a desmaiar diante do mal-estar:

“Olha o que resultou a dor de cabeça que eu falei para vocês? Apagão e teto preto. Ainda fui treinar, porque achei que não era nada demais”, iniciou. "Eu não comi. Não sinto fome assim, então… mas deu tudo certo e estou bem graças a Deus. Já até chorei aqui, as enfermeiras me acalmaram”, comentou.

E agradeceu aos fãs: “Obrigada pelo carinho, já estou indo embora. Mas eu estou em uma semana muito sensível. Com prova na faculdade, fico muito estressada em sai de prova e dia das mães. Vem minha mãe Maria Helena [mãe de criação] na cabeça. E junho está se aproximando, junto com a data de falecimento do meu pai, então vai dando essa confusão mesmo”, encerrou.

Leia também: Jojo Todynho emociona com texto de Dia das Mães. Confira!