Jogador de futebol com microfissura óssea? Descubra diagnóstico, cura e volta ao campo

Entenda causas, diagnóstico, tratamentos e prevenção dessa lesão rara, mas impactante, no meio esportivo de alto rendimento

A fissura por estresse (ou fratura por fadiga) é uma microlesão óssea causada por repetidas cargas submáximas — diferentemente de uma fratura por trauma — que acumulam microdanos além do reparo natural do osso. Em atletas, representa de 5 % a 30 % das lesões relacionadas ao esporte. No futebol, ocorre basicamente na perna, tíbia, fêmur e pés, mas lesões na tíbia anterior ou tornozelo medial são menos frequentes.

O relato da CARAS Brasil sobre o jogador Paulinho com fissura na tíbia reforça a raridade desse tipo de lesão no futebol de elite. Ela exige atenção especializada e manejo preciso.

Fatores de risco específicos para jogadores de futebol

Sobrecarga de treinamento: Aumento abrupto de intensidade ou volume (pré-temporada puxada) promove microdanos.

Fadiga muscular e biomecânica individual: Jogadores com desbalanceamento muscular, pisada supinada/pronada ou alinhamento em varo tendem a absorver as cargas nos ossos.

Nutrição deficiente e baixa densidade óssea: Carência de cálcio/vitamina D, desequilíbrios hormonais e baixa massa muscular são alertas constantes.

Diagnóstico: do sintoma ao exame de imagem

A dor insidiosa, aumenta ao longo dos treinos, localizada na canela, persistindo com o esforço e amenizando em repouso. Pode associar-se a edema local. Diferenciar de canelite, tendinopatia e bursite é desafio comum.

Exames:

Raio-X : sensível só após semanas; costuma dar falso-negativo cedo.

Ressonância magnética : padrão-ouro; detecta microfissuras precocemente.

Tomografia ou gamagrafia óssea: úteis em confirmação diagnóstica.

Tratamentos: quando optar pela cirurgia?

Abordagem conservadora (baixo risco) : repouso, fisioterapia, órteses, muletas por 6–12 semanas. Ideal para fraturas em fase inicial que não envolvem deslocamentos.

Cirúrgico (alto risco): indicado para fissuras na tíbia medial ou com risco de progresso. Opções incluem fixação com parafuso, haste intramedular, debridamento artroscópico e injeções de fatores biológicos (PRP, aspirado medular).

Exemplo clínico: 16 atletas de futebol profissional com fissura de maléolo medial foram tratados com fixação e debridamento, todos voltaram ao esporte com resultados bons/excelentes .

Tempo de recuperação e retorno ao futebol

Terapia conservadora: retorno entre 8 e 12 semanas, com acompanhamento gradual.

Cirúrgica: atletas normalmente retornam às atividades entre 6 e 9 semanas, com protocolos estruturados de reabilitação.

Prevenção: estratégias cruciais para clubes

Monitoramento de carga : ajuste semanal de no máximo +10 % no volume/intensidade de treinos .

. Avaliação biomecânica : análise da pisada, varo/genu, resistência muscular e possível uso de palmilhas.

Fortalecimento e reabilitação : foco em core, membros inferiores e trabalho proprioceptivo.

Nutrição esportiva : plano alimentar com cálcio, vitamina D, proteína. Exames periódicos para status ósseo.

Uso de terapias inovadoras: ondas de choque, injeção de PRP, fatores de crescimento, conforme evidência científica .

Embora rara, a fissura por estresse na canela merece atenção máxima em atletas. O sucesso do retorno ao futebol depende de diagnóstico precoce, tratamento adequado e ações preventivas estruturadas. Quando bem tratada – conservadoramente ou por cirurgia –, a maioria dos jogadores retoma o alto rendimento em pouco tempo.