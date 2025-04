Joelma atualiza seu estado de saúde após internação

A cantora Joelma precisou procurar atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal

A cantora Joelma precisou procurar atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal e descobriu que está com infecção urinária. Após o diagnóstico, ela atualizou seu estado de saúde por meio de uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 29.

"Já tô em casa, bem e descansando! Obrigada pelo carinho de sempre, meus amores. Já já tô de volta! Se preparem, porque tô muito animada para os próximos shows e também para fazer do nosso Arraiá o maior de todos os tempos", escreveu ela.

A internação de Joelma

Por conta da internação, a cantora ficou de fora do show especial de 60 anos da TV Globo, que aconteceu nesta segunda-feira, 28. "A cantora Joelma precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica. No último domingo, 27 de abril de 2025, a artista sentiu um desconforto abdominal e foi prontamente atendida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia", informaram.

"Após a realização de exames, foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária. Seguindo a orientação médica, Joelma ficará algumas horas em repouso para garantir sua plena recuperação. Por esse motivo, Joelma precisará cancelar sua participação no show de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28 de abril", finalizou o comunicado publicado por sua equipe.

O diagnóstico de Joelma

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi deu detalhes do diagnóstico de Joelma: "Infecção urinária é a infecção do trato urinário que inclui a bexiga e os rins, mas são quadros bem diferentes. O tratamento, como qualquer infecção, é feito com antibióticos, mas a diferença é que a infecção só da bexiga, que é chamada cistite, em mulheres, que é muito mais comum do que em homens, é um quadro bem mais simples, muito frequente", explicou. Leia a entrevista completa!

