João Silva relembra limitações antes de cirurgia bariátrica: 'Obesidade é dura'

O apresentador João Silva abriu o coração ao falar sobre a mudança positiva em sua vida desde que realizou a cirurgia bariátrica. Filho do veterano Fausto Silva, o Faustão, o comunicador já chegou a pesar 151 quilos na adolescência.

Em entrevista ao podcast 'Bagaceira Chique', de Luciana Gimenez, João contou que comia compulsivamente, o que ajudou a desenvolver obesidade aos 16 anos. " Era doença. Obesidade é dura. Eu comia sem parar, tinha prazer. Botava um salgadinho na frente, eu nem via quando já tinha acabado. Eu nem percebia. Era compulsão mesmo", recordou.

De acordo com o apresentador, a decisão de fazer a bariátrica aconteceu após ele refletir sobre possíveis problemas de saúde no futuro. "Para mim, foi ótimo. Eu nunca liguei muito, nunca fui de ter muito complexo. Mas a hora em que vi que podia ter alguma coisa com a saúde, falei 'como eu estaria com 26 anos, dez anos depois da minha cirurgia? '", relatou ele.

Por fim, João Silva relembrou as limitações físicas que possuía antes de realizar o procedimento: " A maior diferença foi na hora de acordar e de dormir quando eu perdi os primeiros dez quilos. Eu ainda estava com 140 quilos, mas já era outra vida. Eu respirava diferente", declarou o herdeiro de Faustão que, com 21 anos atualmente, pesa 80 quilos.

Foto rara de Faustão em família

No início deste mês, João Silva publicou em seu perfil uma foto rara em família. Isso porque o jovem celebrou os 75 anos do pai, o apresentador Fausto Silva, completados no dia 2. A imagem mostra ele ao lado do veterano, que é rodeado pela esposa, Luciana Cardoso, e, ao fundo, os outros filhos: Rodrigo Silva, de 16 anos, e Lara Silva, de 23.

"Ser filho do Faustão é coisa de outro mundo… agora, ser filho de Fausto Silva é simplesmente o maior presente que Deus poderia me dar. Ter em casa esse pai, marido, amigo e ser humano é uma dádiva. Todos os dias agradeço a Deus por me permitir caminhar ao lado de alguém que transborda amor, inspira como referência e ensina com generosidade. Pai, feliz aniversário! Te amo, meu guerreiro, meu exemplo, meu eterno ídolo", declarou João; confira a foto!

