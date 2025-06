João Silva fala sobre a saúde do pai, Faustão, que está afastado da TV

O apresentador João Silva comenta sobre a saúde do pai, Fausto Silva, de 75 anos, que passou por dois transplantes e ficou internado em maio

Na noite desta terça-feira, 10, o apresentador João Silva, de 21 anos, falou sobre a saúde do pai, o apresentador Fausto Silva, de 75 anos, que está afastado da TV . Isso porque o veterano da televisão passou por um transplante de coração em agosto de 2023, e de rim, em fevereiro de 2024. Ele também chegou a ser internado em maio, mas a família não expôs o motivo da hospitalização.

Em entrevista à Quem, João Silva declarou: "Ah, meu pai é um guerreiro. A cabeça dele, a velocidade do pensamento, a alegria com a vida. Ele é um cara que tem uma saúde mental... É um guerreiro. Passou por muitos momentos difíceis e tem coisas que a gente olha, e pensa: 'será que eu conseguiria passar como ele?'. Acho que nossa geração não é tão casca grossa como a geração dele", disse.

E completou: "Eu falo com ele, meu grande conselheiro, ídolo da minha vida. Cada decisão que tomo, pergunto pra ele. Ele sempre é uma parte primordial em cada decisão minha.", continuou.

Vale lembrar que João Silva estreou na TV ao lado do pai, aos 17 anos, no Faustão na Band, em 2022. Já em 2023, ganhou a sua própria atração, o Programa do João. Após reformulação na grade de horários em setembro de 2024, o programa permaneceu até junho deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

João Silva assina contrato com o SBT

Nesta terça-feira, 10, o SBT confirmou a contratação de João Silva para apresentar um programa durante as noites de sábado. O projeto ainda está em fase de produção e os detalhes da estreia serão anunciados no futuro.

“Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa! Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz! Que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria!”, disse João.

SBT também celebrou a mais nova contratação de seu time de talentos: “A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores”, destacou o Diretor de Programação e Artístico do SBT, Mauro Lissoni.