João Gomes revela que fez cirurgia simples e mostra antes e depois

O cantor João Gomes usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar que passou por um procedimento cirúrgico simples

O cantor João Gomes usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para contar que passou por um procedimento médico. Ele realizou uma cirurgia para remover o freio abaixo da língua, algo que havia adiado por quatro anos, contrariando a recomendação de seu fonoaudiólogo.

“Vamo ali fazer uma cirurgia que há muito tempo eu fujo dela”, disse ele, aproveitando seus dias de férias para o procedimento. Em seguida, mostrou os instrumentos sendo preparados para o procedimento e confessou: “Lascou”.

Em seguida, compartilhou uma imagem logo após a retirada do freio. Na manhã desta quarta-feira, 13, atualizou os fãs sobre sua recuperação: “Isso só foi para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. É só se recuperar, cuidar com a fono e praticar canto com um professor do lado”

João Gomes mostra antes e depois de procedimento para retirar freio da língua — Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes fala sobre procedimento para retirar freio da língua — Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo de João Gomes sobre saúde

Recentemente, João Gomes voltou a comentar sobre sua decisão de parar de beber. Em um vídeo publicado nos Stories, ele revelou que o principal motivo foi a preocupação com a saúde a curto e médio prazo, e contou sobre algumas complicações que poderia enfrentar caso mantivesse o hábito.

"Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, iria ter gordura no fígado, cirrose... vou completar 23 anos no dia 31, e já iria estar com problemas que, se continuasse daquela forma, iriam ser irreparáveis quando eu chegasse aos 30, aos 40. Se eu chegasse. Que a gente possa envelhecer bem, com saúde, e foi por isso que dei uma parada", disse ele, que está à espera de seu segundo filho com a esposa, a inlfuenciadora digital Ary Mirelle.

Em seguida, ele ainda brincou com a situação: "Mas super indico! Se você quiser beber ouvindo minhas músicas, beba", finalizou.

Leia também: João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'