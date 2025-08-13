João Gomes revela que fez cirurgia simples e mostra antes e depois

O cantor João Gomes usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar que passou por um procedimento cirúrgico simples
O cantor João Gomes usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para contar que passou por um procedimento médico. Ele realizou uma cirurgia para remover o freio abaixo da língua, algo que havia adiado por quatro anos, contrariando a recomendação de seu fonoaudiólogo.
“Vamo ali fazer uma cirurgia que há muito tempo eu fujo dela”, disse ele, aproveitando seus dias de férias para o procedimento. Em seguida, mostrou os instrumentos sendo preparados para o procedimento e confessou: “Lascou”.
Em seguida, compartilhou uma imagem logo após a retirada do freio. Na manhã desta quarta-feira, 13, atualizou os fãs sobre sua recuperação: “Isso só foi para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. É só se recuperar, cuidar com a fono e praticar canto com um professor do lado”
Recentemente, João Gomes voltou a comentar sobre sua decisão de parar de beber. Em um vídeo publicado nos Stories, ele revelou que o principal motivo foi a preocupação com a saúde a curto e médio prazo, e contou sobre algumas complicações que poderia enfrentar caso mantivesse o hábito.
"Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, iria ter gordura no fígado, cirrose... vou completar 23 anos no dia 31, e já iria estar com problemas que, se continuasse daquela forma, iriam ser irreparáveis quando eu chegasse aos 30, aos 40. Se eu chegasse. Que a gente possa envelhecer bem, com saúde, e foi por isso que dei uma parada", disse ele, que está à espera de seu segundo filho com a esposa, a inlfuenciadora digital Ary Mirelle.
Em seguida, ele ainda brincou com a situação: "Mas super indico! Se você quiser beber ouvindo minhas músicas, beba", finalizou.
Leia também: João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'
Ver esta publicação no Instagram
EMOCIONAL AJUDA
Vera Viel desabafa sobre tumor raro e médico aponta: 'Impacta diretamente nos resultados'
|Saiba quanto custa para alugar um dos apartamentos de Narcisa Tamborindeguy
|Suposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado
|Atriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana
|Ator global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas
|Família de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'
|Deborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'
|Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras
|Grávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'
|Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual
|Virginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe