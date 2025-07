João Gomes comenta o que está por trás da decisão que tomou recentemente: 'Iria ter'

O cantor João Gomes voltou a comentar sobre sua decisão de parar de beber e revelou que o principal motivo foi a preocupação com a saúde

O cantor João Gomes voltou a comentar sobre sua decisão de parar de beber. Em um vídeo publicado nos Stories nesta segunda-feira, 28, ele revelou que o principal motivo foi a preocupação com a saúde a curto e médio prazo, e contou sobre algumas complicações que poderia enfrentar caso mantivesse o hábito.

"Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, iria ter gordura no fígado, cirrose... vou completar 23 anos no dia 31, e já iria estar com problemas que, se continuasse daquela forma, iriam ser irreparáveis quando eu chegasse aos 30, aos 40. Se eu chegasse. Que a gente possa envelhecer bem, com saúde, e foi por isso que dei uma parada", disse ele, que está à espera de seu segundo filho com a esposa, a inlfuenciadora digital Ary Mirelle.

Em seguida, ele ainda brincou com a situação: "Mas super indico! Se você quiser beber ouvindo minhas músicas, beba", finalizou. Veja o desabafo dele:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Recentemente, ele contou que o processo de abandonar o álcool não foi fácil. "Nas primeiras semanas tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas", afirmou. Por fim, ele disse: "Quando eu tiver melhor da saúde eu volto a beber".

João Gomes participou do ensaio de gestante de sua esposa

Recentemente, o cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

Leia também: João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'