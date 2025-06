Jessie J revela câncer e médico alerta: 'Em mulheres jovens pode ser mais agressivo'

A cantora Jessie J anuncia câncer de mama e médico alerta para risco maior em mulheres jovens; saiba tudo

A cantora Jessie J, de 37 anos, revelou estar enfrentando um câncer de mama em estágio inicial. O diagnóstico levou a artista a anunciar uma pausa temporária na carreira, enquanto se submete a uma cirurgia e ao tratamento necessário. Mas afinal: quão perigoso é esse tipo de câncer em mulheres mais jovens?

Segundo o oncologista Elge Werneck, a descoberta precoce é um divisor de águas nos casos de câncer de mama. No caso de Jessie J, por exemplo, a doença ainda está restrita à mama e isso muda tudo.

"O diagnóstico precoce é o fator mais decisivo nas chances de cura. Quando essa doença está restrita à mama, como no caso reportado pela cantora, essas chances podem ser superiores a 95%. Existem, claro, inúmeras variáveis que interferem nesse prognóstico (tamanho do tumor, tipo histológico, características moleculares, idade e condições clínicas da paciente), mas sem dúvida que ter a doença restrita à mama nos dá uma perspectiva excelente", explica o especialista.

Mulheres jovens estão seguras ou o risco é maior do que se pensa?

Apesar de a maioria dos casos ocorrer após os 50 anos, Werneck alerta que os diagnósticos em mulheres jovens têm crescido e, infelizmente, eles costumam ser mais agressivos.

"O maior número absoluto de casos ocorre após os 50 anos, isso é uma realidade. Mas temos visto diagnósticos cada vez mais precoces, mesmo em mulheres abaixo dos 40, como no caso da Jessie J. É também por isso que órgãos nacionais e internacionais têm sugerido que a realização de exames de rastreamento seja iniciada mais cedo, aos 40 anos de vida. Isso busca aumentar as chances de um diagnóstico cada vez mais cedo, com chances maiores e tratamentos potencialmente menos agressivos", afirma o oncologista.

E mesmo com o diagnóstico precoce, o risco não desaparece totalmente. "Em relação às mortes, elas podem ocorrer em qualquer caso. Infelizmente, os casos em mulheres mais jovens tendem a ser mais agressivos, o que reforça ainda mais quão importante é detectar essa doença o mais breve possível", pontua.

A cirurgia é sempre radical ou há alternativas menos invasivas?

Jessie J contou que não precisará remover os mamilos durante a cirurgia, o que levantou dúvidas sobre os diferentes tipos de tratamento. A decisão entre uma cirurgia total ou parcial depende de diversos fatores, principalmente o tamanho e a localização do tumor.

"A resposta dessa pergunta é bastante ampla e variável. De uma forma geral, o tamanho e a localização da lesão são os fatores fundamentais em retirar a mama toda ou não. Para poder dizer ao certo o caso da cantora, precisaríamos estar por dentro do real diagnóstico e de exames realizados. De qualquer forma, reforço: quanto mais cedo o diagnóstico, mais leve e menos radical tendem a ser os tratamentos, tanto nas mulheres jovens quanto idosas", explica Werneck.

