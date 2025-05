Jenny Miranda faz desabafo sobre problema de saúde: 'Sofrendo com isso'

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda usou as redes sociais neste sábado, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde mental

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Mirandausou as redes sociais na madrugada deste sábado, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde mental. No relato, ela contou que seu quadro de depressão voltou e que está insônia desde o nascimento prematuro da filha da influenciadora digital Bia Miranda, a recém-nascida, Maysha.

"Desde quando ela nasceu tudo tem se complicado. No consigo dormir, mas quando durmo é aquele sono que você dorme, mas ouve tudo. Só vou ter paz quando ela estiver em casa e segura. Para tudo se dá um jeito, mas quando se trata de saúde é mais complicado", iniciou ela, que lamentou saber notícias dos netos apenas pela internet.

"Minha paz só vai voltar quando ela estiver em casa, ainda mais quando se refere a uma bebê que nasceu prematura e eu não tenho contato físico. Aliás, desde que ambos foram concebidos e por motivos que todos já sabem. Para quem não sabe e está chegando agora, não tenho contato com a minha filha já faz, mais ou menos, uns quatro anos", continuou.

"Venho sofrendo com isso. A depressão é silenciosa e só quem tem sabe, que vai e volta. É aquela gangorra, que parece que nunca acaba. É horrível", lamentou. Em seguida, ela demonstrou preocupação com o relacionamento da filha, que está namorando o influencer Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.

Desabafo de Jenny Miranda - Foto: Reprodução/Instagram

Jenny Miranda comenta sobre proibição de ver os netos

Recentemente, Jenny falou sobre o fato de não poder conhecer os netos. Além de Maysha, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, de 11meses, fruto do seu relacionamento com o DJ Buarque."Acredito que se não deixou até agora, não irá deixar. Porém, tem outros meios para que isso aconteça. E não vou desistir de pegar meus netos no colo e de ver eles crescerem", disse ela.

Em seguida, uma internauta quis saber se ela já tentou conversar com Buarque para conhecer Kaleb. "Já sim e ele não deixou", disse ela.

