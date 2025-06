Jair Bolsonaro passa mal durante agenda em Goiânia e volta para Brasília

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro passou mal na manhã desta sexta-feira, 20, durante uma visita a um frigorífico em Goiânia

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro passou mal na manhã desta sexta-feira, 20, durante uma visita a um frigorífico em Goiânia. Com sintomas de indisposição estomacal e náuseas, ele deixou o local e retornou a Brasília, onde deve receber atendimento médico caso os sintomas persistam. Por conta do mal-estar, o político cancelou a participação em uma cerimônia em que receberia uma honraria, além de um almoço em Anápolis.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o ex-presidente deixou o hotel por volta das 8h com destino ao Frigorífico no Goiás. No local, permaneceu por cerca de vinte minutos e, segundo relatos, parecia visivelmente debilitado. Ainda assim, chegou a participar de um churrasco com apoiadores.

Na véspera, durante compromissos públicos em Goiás, Bolsonaro já havia relatado problemas de saúde. Durante uma cerimônia, ele mencionou estar enfrentando fortes sintomas gástricos. "Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", disse ele, que soluçou durante o discurso.

Internação de Jair Bolsonaro

O mal-estar de Bolsonaro acontece pouco mais de dois meses após mais uma cirurgia abdominal. Em abril, ele foi internado após passar mal em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele recebeu os primeiros atendimentos em um hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Foi realizada uma laparotomia exploradora, que visa liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

Veja também: Jair Bolsonaro mostra como está sua cicatriz e atualiza estado de saúde após cirurgia