CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde

O ator Jackson Antunes atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após ser internado em uma clínica no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 07h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jackson Antunes
Jackson Antunes - Foto: Globo/Fábio Rocha

O ator Jackson Antunes atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após ser internado em uma clínica no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele explicou por que procurou atendimento médico e falou sobre sua previsão de alta.

Na verdade, machuquei meu braço esquerdo sem querer e não dei muita atenção no começo. Como já tive trombose na perna, há anos, fiz alguns pontos nos braços e acabei me machucando em casa. Fui mexer no ‘diaxo’ do computador, ele bateu no meu braço, e tive que vir ao hospital para cuidar melhor disso”, contou ele. 

Que complementou: "Mas estou bem! Amanhã mesmo já volto para casa e vou fazer um filme bonito. Se chama ‘As Aventuras de Toin’ e está sendo gravado lá em Petrolina”, encerrou o artista, que está com 64 anos de idade. Recentemente, ele atuou no remake da novela Renascer, da Globo.

Em recente publicação nas redes sociais, o artista compartilhou que foi atendido em um hospital. “Olha aqui, eu tive um acidente no braço e vim aqui no SUS. Olha que gente bonita! Viva o SUS, né? Às vezes, as pessoas abrem a boca para falar mal do SUS, mas é preciso vir aqui para saber como a gente é bem atendido por esses belos profissionais. O SUS é um orgulho para a saúde desse país!”, disse ele na oportunidade.

Carreira de  Jackson Antunes

 Jackson Antunes estreou na Globo em 1993. Ele interpretou o jagunço Damião na novela "Renascer". Ao longo dos anos, participou de diversas novelas e minisséries, incluindo "Memorial de Maria Moura" (1994), "Irmãos Coragem" (1995), "O Rei do Gado" (1996), "Anjo Mau" (1997), "Terra Nostra" (1999), "A Favorita" (2008), "Império" (2014), "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Renascer" (2024). Em 2023, interpretou o vilão Galo na novela "Todas as Flores".

Leia também: Jackson Antunes sobre cenário da teledramaturgia: 'Estamos renascendo'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Jackson Antunes

Leia também

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Recuperação

Fausto Silva - Foto: Reprodução / Band

Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'

Boletim médico

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão passa pelo 3º transplante após infecção aguda, diz boletim médico

Saiba mais!

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Médica explica condição que levou Amanda Djehdian à cirurgia: 'É crônica'

Entenda!

Silvério Pereira - Reprodução/Instagram

Silvério Pereira revela diagnóstico e medico alerta para sintomas silenciosos

Últimas notícias

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de AuroraCristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase?Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Douglas Sousa, Gabriely Miranda e EndrickPai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Fausto SilvaInternado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Jackson AntunesJackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Ana Paula Siebert mostra cômodos de sua nova casaAna Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reaisNovela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Nara Gil e Preta GilIrmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Roberta Miranda e Daniel TorresRoberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Virginia teria recebido flores de Vini Jr.Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade