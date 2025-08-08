Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde

O ator Jackson Antunes atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após ser internado em uma clínica no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7

“Na verdade, machuquei meu braço esquerdo sem querer e não dei muita atenção no começo. Como já tive trombose na perna, há anos, fiz alguns pontos nos braços e acabei me machucando em casa. Fui mexer no ‘diaxo’ do computador, ele bateu no meu braço, e tive que vir ao hospital para cuidar melhor disso”, contou ele.

Que complementou: "Mas estou bem! Amanhã mesmo já volto para casa e vou fazer um filme bonito. Se chama ‘As Aventuras de Toin’ e está sendo gravado lá em Petrolina”, encerrou o artista, que está com 64 anos de idade. Recentemente, ele atuou no remake da novela Renascer, da Globo.

Em recente publicação nas redes sociais, o artista compartilhou que foi atendido em um hospital. “Olha aqui, eu tive um acidente no braço e vim aqui no SUS. Olha que gente bonita! Viva o SUS, né? Às vezes, as pessoas abrem a boca para falar mal do SUS, mas é preciso vir aqui para saber como a gente é bem atendido por esses belos profissionais. O SUS é um orgulho para a saúde desse país!”, disse ele na oportunidade.

Carreira de Jackson Antunes

Jackson Antunes estreou na Globo em 1993. Ele interpretou o jagunço Damião na novela "Renascer". Ao longo dos anos, participou de diversas novelas e minisséries, incluindo "Memorial de Maria Moura" (1994), "Irmãos Coragem" (1995), "O Rei do Gado" (1996), "Anjo Mau" (1997), "Terra Nostra" (1999), "A Favorita" (2008), "Império" (2014), "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Renascer" (2024). Em 2023, interpretou o vilão Galo na novela "Todas as Flores".

