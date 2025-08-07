Jackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site

Aos 64 anos, o ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica no Rio de Janeiro, mas o diagnóstico ainda não foi revelado

O ator Jackson Antunes está internado em uma clínica no Rio de Janeiro. De acordo com o Portal Leo Dias, ele está sob cuidados médicos na Clínica São Vicente, que é conhecida por atender famosos.

No entanto, o motivo da internação e o diagnóstico não foram revelados publicamente. Nas redes sociais, Jackson foi questionado por um fã sobre o motivo para estar internado e ele apenas respondeu sem dar detalhes. “Cuidando de uns trenzim”, disse ele brevemente.

O ator está com 64 anos de idade. Recentemente, ele atuou no remake da novela Renascer, da Globo.

Jackson Antunes já teve câncer

Há alguns anos, Jackson Antunes surpreendeu ao contar que tratou um câncer e não contou publicamente. Ele fez o tratamento em 2017, mas só contou sobre a doença em 2023.

"Eu não falei para ninguém. Há 6 anos eu tive um câncer muito forte, no pâncreas. Fiquei internado por um mês. Minha mulher ficou no sofá comigo, durante 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que até hoje sente. Toda vez que eu acordava e passava por uma situação difícil, ela estava do meu lado. O médico a parabenizava. Eu devo muito a ela, ter ela do meu lado. Foram 30 dias comigo. Se ela não tivesse ficado comigo, talvez eu não saísse dali. Foi muito importante", disse ele na época.

Trajetória de Jackson Antunes

Origem e Influências: Desde jovem, Jackson trabalhou em diversos ofícios, como engraxate, servente de pedreiro e pintor letrista. Sua paixão pela arte surgiu na infância, ao acompanhar as Folias de Reis e se envolver com o circo local, onde escrevia e encenava peças. Inspirado pela música "Jack, o Matador" da dupla Léo Canhoto e Robertinho, adotou o nome artístico de Jackson.

Teatro e Música: Antes da televisão, Jackson atuou em mais de trinta peças teatrais e lançou vários álbuns de música sertaneja, destacando-se como cantor e compositor.

Estreia na TV Globo: Em 1993, Jackson estreou na novela "Renascer", interpretando o jagunço Damião. Sua atuação lhe rendeu os prêmios Troféu Imprensa e APCA de Melhor Revelação Masculina.

Participações de Destaque: Ao longo dos anos, participou de diversas novelas e minisséries, incluindo "Memorial de Maria Moura" (1994), "Irmãos Coragem" (1995), "O Rei do Gado" (1996), "Anjo Mau" (1997), "Terra Nostra" (1999), "A Favorita" (2008), "Império" (2014), "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Renascer" (2024). Em 2023, interpretou o vilão Galo na novela "Todas as Flores".

Início no Cinema: Sua estreia no cinema ocorreu em 2005, no filme "Confronto Final", onde interpretou Marcos Ferrante.

Direção: Em 2010, dirigiu seu primeiro filme, "A Tímida Luz de Velas das Últimas Esperanças".

Álbuns Lançados: Jackson lançou diversos álbuns de música sertaneja, incluindo "Jackson Antunes Canta Téo Azevedo" (1997), "Jeitão de Caipira" (1998), "Nosso Coração Caipira" (1999) e "Cantador de Amores" (2006).

Família: Jackson é casado com a atriz Cristiana Britto desde 1993 e tem três filhos: Camila e Vera, de seu primeiro casamento, e ZéVitor Antunes, cantor sertanejo que segue a carreira do pai.

Papel em 'Rei do Gado'

O ator Jackson Antunes contou como foi a preparação radical para interpretar seu personagem na novela fenômeno, 'O Rei do Gado'. Ele interpretou Regino, o líder de um grupo sem-teto.

Ele começou contando ao podcast Papo de Novela, do Gshow, que o diretor da novela, Luiz Fernando Carvalho, afirmou que ele estava acima do peso para interpretar o papel: "O Luiz é maravilhoso, ele gosta de fazer laboratório. Eu estava com 80 quilos e ele disse: 'Você está gordinho para fazer um sem-terra, agora se vira!'. Eu disse para ele que não era de tomar remédio, que para emagrecer é a dieta do cerrado (risos)".

"Sumi. Fui para Ribeirão Preto, para um assentamento de sem-terra. E falei: ‘Quero morar com vocês’. Isso um mês e meio antes de começarem as gravações. Fiquei lá plantando abóbora, batata, mandioca... E com isso, com a academia do cerrado, fiquei com 63 quilos", contou sobre a transformação.