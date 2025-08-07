Jackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site

Aos 64 anos, o ator Jackson Antunes foi internado em uma clínica no Rio de Janeiro, mas o diagnóstico ainda não foi revelado
O ator Jackson Antunes está internado em uma clínica no Rio de Janeiro. De acordo com o Portal Leo Dias, ele está sob cuidados médicos na Clínica São Vicente, que é conhecida por atender famosos.
No entanto, o motivo da internação e o diagnóstico não foram revelados publicamente. Nas redes sociais, Jackson foi questionado por um fã sobre o motivo para estar internado e ele apenas respondeu sem dar detalhes. “Cuidando de uns trenzim”, disse ele brevemente.
O ator está com 64 anos de idade. Recentemente, ele atuou no remake da novela Renascer, da Globo.
Há alguns anos, Jackson Antunes surpreendeu ao contar que tratou um câncer e não contou publicamente. Ele fez o tratamento em 2017, mas só contou sobre a doença em 2023.
"Eu não falei para ninguém. Há 6 anos eu tive um câncer muito forte, no pâncreas. Fiquei internado por um mês. Minha mulher ficou no sofá comigo, durante 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que até hoje sente. Toda vez que eu acordava e passava por uma situação difícil, ela estava do meu lado. O médico a parabenizava. Eu devo muito a ela, ter ela do meu lado. Foram 30 dias comigo. Se ela não tivesse ficado comigo, talvez eu não saísse dali. Foi muito importante", disse ele na época.
O ator Jackson Antunes contou como foi a preparação radical para interpretar seu personagem na novela fenômeno, 'O Rei do Gado'. Ele interpretou Regino, o líder de um grupo sem-teto.
Ele começou contando ao podcast Papo de Novela, do Gshow, que o diretor da novela, Luiz Fernando Carvalho, afirmou que ele estava acima do peso para interpretar o papel: "O Luiz é maravilhoso, ele gosta de fazer laboratório. Eu estava com 80 quilos e ele disse: 'Você está gordinho para fazer um sem-terra, agora se vira!'. Eu disse para ele que não era de tomar remédio, que para emagrecer é a dieta do cerrado (risos)".
"Sumi. Fui para Ribeirão Preto, para um assentamento de sem-terra. E falei: ‘Quero morar com vocês’. Isso um mês e meio antes de começarem as gravações. Fiquei lá plantando abóbora, batata, mandioca... E com isso, com a academia do cerrado, fiquei com 63 quilos", contou sobre a transformação.
