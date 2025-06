Ivete Sangalo sofre com dores e é atendida antes do show: 'Estou péssima'

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar que passou por um momento de tensão antes de mais um show

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar que passou por um momento de tensão antes de mais um show. Sofrendo com dores na coluna, ela precisou de equipe de fisioterapeutas para ajudá-la a aliviar os sintomas antes de subir ao palco.

“É na adversidade que a gente agradece! Deu tudo certo”, escreveu ela na legenda da publicação. No vídeo, a artista mostrou que, três horas antes do show, recebeu uma massagem na região lombar, ainda no hotel. Além disso, fez exercícios e alongamentos para aliviar o desconforto.

Já no local do show, a poucos minutos de subir no palco, ela precisou de mais um atendimento no camarim. Entre uma manobra e outra, reagiu ao ser questionada sobre dor: “Eu vou te dar um murro. Eu não consigo falar durante a parada. Então não me pergunte se está doendo, não. Só veja minha cara”, respondeu ao fisioterapeuta Arivan Gomes.

Faltando cinco minutos para a apresentação, desabafou: “Hoje eu estou péssima, mas eu vou arrasar.” Já a um minuto de entrar no palco, apareceu completamente produzida, fazendo alongamento antes da performance.

Ivete Sangalo faz alerta após procurar hospital

Recentemente, a cantora compartilhou que foi ao hospital fazer alguns exames de rotina como endoscopia e colonoscopia. "O vídeo é leve, mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância", escreveu.

Vale lembrar que a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia são exames fundamentais na prevenção de doenças graves do aparelho digestivo. Ambos permitem a visualização direta do interior do trato gastrointestinal, facilitando o diagnóstico precoce de alterações que, muitas vezes, ainda não apresentam sintomas.

