Isabel Veloso surge no hospital e fala sobre nova fase do tratamento contra câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para falar sobre sua saúde. A jovem, que é diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável, contou que vai retomar o tratamento após interromper o fluxo de remédios por causa da gravidez. Ela deu à luz Arthur em dezembro de 2024.

"Conseguimos a medicação! Deus é bom", compartilhou ela, que postou uma foto deitada na cama do hospital. Depois, escreveu: "Começando o novo tratamento! Que Deus me permita ver meu filho crescer", pediu.

Isabel Veloso dá entrada em hospital com urgência

Nesta semana, Isabel deu entrada em um hospital após sentir dores e dificuldades para respirar. Em conversa com o site 'Quem', Lucas Borbas contou detalhes do ocorrido e explicou como a companheira está atualmente. "Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e estômago. Essa dor irradiava até o pulmão fazendo que a mesma ficasse sem respirar", disse.

Em seguida, Lucas Borbas explicou que Isabel Veloso ainda não conseguiu a liberação via judicial de uma medicação para retomar seu tratamento contra o câncer. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia", declarou o marido da influenciadora.

Recentemente, a influenciadora, que deu à luz Arthur em dezembro de 2024, contou aos seguidores que ainda não havia voltado com o tratamento para a doença devido a falta de aprovação do medicamento. "Já foi emitido laudo de emergência, só que infelizmente eu preciso da assinatura de uma juíza aqui da minha cidade para conseguir a medicação. E eu não consigo porque ela nem sequer olhou os papéis", contou ela.

