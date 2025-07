Isabel Veloso explica por que perderá o cabelo após novo transplante

A influenciadora Isabel Veloso falou sobre a possibilidade de perder novamente o cabelo após realizar o transplante de medula óssea

A influenciadora digital Isabel Veloso separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de seu quadro atual de saúde. A jovem, que luta contra o câncer desde os 15 anos, falou sobre a possibilidade da queda de cabelo após o novo transplante de medula óssea, que ainda será realizado.

Em seu perfil oficial, Isabel explicou que a perda capilar é um dos efeitos colaterais do procedimento. " No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a medula óssea que você tem, para então poder receber a nova ", iniciou ela.

" A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a ‘queda' ", completou a influenciadora. O transplante de medula óssea foi revelado por Isabel Veloso em maio deste ano, quando ela também descobriu, através de exames, que a doença havia entrado em remissão.

Na época, a jovem explicou que uma de suas irmãs é 50% compatível com ela. As duas, porém, precisarão passar por uma bateria de exames para saber se a familiar poderá ser a doadora, ou se Isabel precisará entrar na fila para encontrar outro doador compatível.

Atualmente, ela realiza sessões de imunoterapia. " A imunoterapia estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas ", explicou Isabel Veloso, por fim.

Isabel Veloso em sessão de imunoterapia - Reprodução/Instagram

Isabel Veloso comenta boatos de possível invenção do câncer

Recentemente, Isabel Veloso foi questionada por um internauta sobre os rumores de que, na verdade, não teria câncer algum. Os boatos sobre um possível diagnóstico falso voltaram a circular na web após a influenciadora revelar que a doença entrou em remissão.

Isabel, por sua vez, esclareceu o assunto e ressaltou que tem a consciência tranquila, uma vez que de fato luta contra o câncer desde 2021. "Tem pessoas que falam que é mentira, que você não tem câncer. Você se importa com isso?", questionou o seguidor em questão.

"Eu ando bem cansada de ler e ouvir certos comentários, apesar de ter a consciência tranquila… Mas chega uma hora que cansa, sabe? Remissão não é cura. Ainda mais no meu caso que o linfoma é refratário. Ou seja, uma semana sem o tratamento já pode significar muita coisa para a doença voltar e evoluir", respondeu Isabel Veloso.

