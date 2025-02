Irmã caçula de Lexa, Wenny comentou sobre o estado de saúde da cantora, internada há 20 dias devido ao quadro de pré-eclâmpsia precoce

Em entrevista ao CarnaMais no último sábado, 8, Wenny, irmã mais nova de Lexa, comentou sobre o estado de saúde da cantora e de sua filha, Sofia. A artista está internada desde o dia 21 de janeiro após receber o diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce.

“O momento está complicado. Mas… É difícil falar sobre isso. Eu prefiro me guardar no momento, por favor”, confessou.

À espera da primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, Lexa está internada na Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Segundo o boletim médico mais recente, seu estado de saúde é estável, mas requer atenção especial devido ao “potencial alto risco”.

Até o momento, não houve novas atualizações por parte de sua equipe. Com a internação, sua assessoria informou o adiamento de todos os compromissos profissionais e confirmou que a artista não participará do Carnaval 2025 como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wenny (@wenny)

Irmã de Lexa homenageia cantora

A cantora Wenny curtiu a noite de domingo, 2, em clima de preparação para o carnaval. Ela marcou presença no ensaio técnico da Unidos de Bangu, na qual é a rainha de bateria da agremiação.

Para o evento, ela caprichou na escolha do figurino. A estrela se inspirou na tribo Maracanã, que é a homenageada pelo enredo da agremiação, para celebrar a força cultural da tribo. O look dela teve a assinatura do artista brasiliense Zaya e do stylist Pedro Agah e contou com pedrarias e brilhos para se destacar na passarela do samba.

"Ai, eu tô ansiosa pra toda a adrenalina que o carnaval me reserva, bem isso mesmo. Ah, eu me sinto numa balança entre estar carregando a responsabilidade de estar num posto extremamente importante, de estar no coração da escola, de estar representando uma comunidade e também estar me divertindo. Então, eu fico entre essas duas coisas, mas eu tento lidar com os dois da maneira mais sensível possível, sempre entregando o que a escola pede e me divertindo também", disse a artista.

Além disso, Wenny também mandou um recado para sua irmã, a cantora Lexa, que está internada em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce na gravidez. “Meu coração está com você e Sofia”, disse ela, citando a sobrinha, que está na barriga da irmã. Veja o registro!

Leia também:Internada, Lexa emociona ao pedir orações pela filha, Sofia