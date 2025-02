Internado há uma semana, Papa Francisco tem estado de saúde atualizado

Internado há uma semna no Hospital Gemelli de Roma, o Papa Francisco teve seu estado de saúde atualizado na manhã desta sexta-feira, 21

Internado há uma semna no Hospital Gemelli de Roma com pneumonia bilateral, o Papa Francisco teve seu estado de saúde atualizado na manhã desta sexta-feira, 21. Em um comunicado, o gabinete de imprensa da Santa Sé afirmou que o pontífice de 88 anos segue bem e passou bem a noite.

“A noite transcorreu bem. Esta manhã, o Papa Francisco se levantou e tomou café da manhã”, informou a nota. Já na noite de quinta-feira, 20, foi noticiado que “ele está apirético e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis”. Por enquanto, ele não possui previsão de alta hospitalar.

Qual é o diagnóstico do Papa?

Inicialmente, ele foi diagnosticado com uma bronquite, depois, infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maioranofalou sobre o diagnóstico e classificou como "particularmente preocupante”.

Segundo a especialista, uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias significa que mais de um agente infeccioso foi encontrado na secreção colhida do trato respiratório. “Porém, isso não quer dizer que todos as bactérias encontradas estejam diretamente envolvidas com a infecção. Podem ser somente contaminantes ou colonizantes”, detalhou.

Ela ainda acrescentou que a idade avançada do Papa acaba influenciando no quadro, o tornando mais grave. “Levando em consideração que nessa fase da vida o sistema imunológico já está muito comprometido”, emendou.

Vale lembrar que o Papa foi diagnosticado com bronquite no início de fevereiro após ter dificuldades para ler o seu discurso. Quando era jovem, ele removeu uma parte do pulmão e, desde então, ele sofre com problemas respiratórios, que se intensificaram nos últimos dois anos.

