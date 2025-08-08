Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante

O apresentador Faustão passou por um novo transplante de órgão e retransplante renal; veterano está internado desde maio

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, realizou um terceiro transplante de órgão, desta vez de fígado, alguns anos depois de passar por procedimentos de coração e rim. Na noite de quinta-feira, 7, um boletim médico divulgado pelo Einstein Hospital Israelita atualizou o quadro de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Ainda segundo o boletim, Faustão também foi submetido a um retransplante renal. Logo após a notícia envolvendo a saúde do veterano se tornar pública, diversos famosos enviaram mensagens de apoio ao comunicador, desejando uma boa recuperação.

"Já Deus certo", declarou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Melhoras", disse Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. "Boa recuperação, mestre!", escreveu o ator Leonardo Miggiorin. "Deus cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido!", comentou a atriz Solange Couto.

Vale lembrar que Faustão passou por um transplante de coração em 2023 após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Seis meses depois, o apresentador teve uma doença renal crônica e realizou o segundo transplante, sendo de rim. Ele recebeu o órgão em fevereiro de 2024.

Leia o boletim médico na íntegra:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

Trajetória de Faustão

Um dos grandes apresentadores da TV, Fausto Silva nasceu em 2 de maio de 1950, filho do economista Amauri Correia Silva e da professora de idiomas Cordélia Moraes Correia Silva.

Ele iniciou a sua carreira como repórter de rádio na juventude na década de 1960. Rapidamente, entrou para o jornalismo esportivo e fez sucesso nas rádios e também em jornais, como o jornal Estado de S. Paulo. Na década de 1970, ele foi para a Rádio Globo

A estreia dele como apresentador de TV foi no programa Balancê, da Band. Em 1984, ele foi para a TV Gazeta para comandar o Perdidos na Noite, que também foi exibido na Record TV e na TV Bandeirantes.

Em 1989, Faustão foi para a Globo para comandar o programa Domingão do Faustão, que ficou no ar até 2021, ano em que ele encerrou o contrato com a emissora carioca. Em 1 de janeiro de 2022, ele voltou para a Band com o programa Faustão na Band, que ficou no ar até o segundo semestre de 2023.

