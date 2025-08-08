CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante

O apresentador Faustão passou por um novo transplante de órgão e retransplante renal; veterano está internado desde maio

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 08h06

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fausto Silva
Fausto Silva - Foto: Reprodução / Band

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, realizou um terceiro transplante de órgão, desta vez de fígado, alguns anos depois de passar por procedimentos de coração e rim. Na noite de quinta-feira, 7, um boletim médico divulgado pelo Einstein Hospital Israelita atualizou o quadro de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Ainda segundo o boletim, Faustão também foi submetido a um retransplante renal. Logo após a notícia envolvendo a saúde do veterano se tornar pública, diversos famosos enviaram mensagens de apoio ao comunicador, desejando uma boa recuperação.

"Já Deus certo", declarou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Melhoras", disse Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. "Boa recuperação, mestre!", escreveu o ator Leonardo Miggiorin. "Deus cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido!", comentou a atriz Solange Couto.

Vale lembrar que Faustão passou por um transplante de coração em 2023 após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Seis meses depois, o apresentador teve uma doença renal crônica e realizou o segundo transplante, sendo de rim. Ele recebeu o órgão em fevereiro de 2024.

Leia o boletim médico na íntegra:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

Trajetória de Faustão

Um dos grandes apresentadores da TV, Fausto Silva nasceu em 2 de maio de 1950, filho do economista Amauri Correia Silva e da professora de idiomas Cordélia Moraes Correia Silva. 

Ele iniciou a sua carreira como repórter de rádio na juventude na década de 1960. Rapidamente, entrou para o jornalismo esportivo e fez sucesso nas rádios e também em jornais, como o jornal Estado de S. Paulo. Na década de 1970, ele foi para a Rádio Globo

A estreia dele como apresentador de TV foi no programa Balancê, da Band. Em 1984, ele foi para a TV Gazeta para comandar o Perdidos na Noite, que também foi exibido na Record TV e na TV Bandeirantes. 

Em 1989, Faustão foi para a Globo para comandar o programa Domingão do Faustão, que ficou no ar até 2021, ano em que ele encerrou o contrato com a emissora carioca. Em 1 de janeiro de 2022, ele voltou para a Band com o programa Faustão na Band, que ficou no ar até o segundo semestre de 2023.

Leia também: Incomoda? João Silva abre o jogo sobre ser rotulado de 'filho do Faustão'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

fausto silvafaustão
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Recuperação

Jackson Antunes - Foto: Globo/Fábio Rocha

Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'

Boletim médico

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão passa pelo 3º transplante após infecção aguda, diz boletim médico

Saiba mais!

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Médica explica condição que levou Amanda Djehdian à cirurgia: 'É crônica'

Entenda!

Silvério Pereira - Reprodução/Instagram

Silvério Pereira revela diagnóstico e medico alerta para sintomas silenciosos

Últimas notícias

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de AuroraCristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase?Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Douglas Sousa, Gabriely Miranda e EndrickPai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Fausto SilvaInternado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Jackson AntunesJackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Ana Paula Siebert mostra cômodos de sua nova casaAna Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reaisNovela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Nara Gil e Preta GilIrmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Roberta Miranda e Daniel TorresRoberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Virginia teria recebido flores de Vini Jr.Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade