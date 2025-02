Internada, Preta Gil recebe visita especial de Ary Fontoura: 'Torcendo por você'

O ator Ary Fontoura surpreendeu Preta Gil ao visitá-la no hospital onde está internada desde dezembro 2024 se recuperando

A cantora Preta Gil, internada em um hospital de São Paulo desde dezembro de 2024, foi surpreendida na última quinta-feira, 6, com uma visita para lá de especial de Ary Fontoura. O ator, que estava na unidade de saúde para realizar exames de rotina, fez questão de passar no quarto onde a artista está se recuperando para vê-la.

Por meio das redes sociais, Preta Gil compartilhou com os seguidores um vídeo ao lado de Ary e destacou a felicidade que sentiu com a visita do veterano. "Deus é maravilhoso, né? Estou eu aqui e, de repente, eu ganho uma surpresa. Olha isso, que beleza!", declarou a filha de Gilberto Gil.

"Não podia deixar de vir dar um abraço na Preta. Estou torcendo por você", disse Ary Fontoura. "Você não sabe o quanto eu fiquei feliz, ganhei meu dia, obrigada! Estava vendo ele na novela agora", se divertiu a famosa, por fim.

Mais cedo, Preta Gil contou ao público que precisou realizar um novo procedimento cirúrgico após um rompimento nos pontos de sutura. A cantora está internada no hospital em recuperação desde dezembro, quando fez uma cirurgia delicada de mais de 20 horas para retirada de tumores.

"Oi amores, vindo aqui dar um oi que eu não dei. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo bem. Ontem [dia 5 de fevereiro] eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Enfim, hoje já estou bem, com dor mas bem, medicada, maquiada e estou aqui. Beijos", declarou ela.

Preta Gil reflete sobre o câncer

No dia 4 de fevereiro, a cantora Preta Gil gravou um vídeo para refletir sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A estrela surgiu no hospital para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e dos bons hábitos para evitar a doença.

Em sua declaração, ela contou que conseguiu fazer a cirurgia de 21 horas porque a doença foi descoberta no início, mas ainda comentou que o tratamento ainda não chegou ao fim. Ela segue internada em São Paulo, onde está hospitalizada há mais de um mês; confira mais detalhes!

