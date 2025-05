Internada, atriz mirim do SBT apresenta piora em quadro de saúde

Equipe médica responsável pelos cuidados de Millena Brandão suspeita de morte encefálica; atriz mirim sofreu novas paradas cardíacas

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, está internada no Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo, em estado grave. A menina sofreu sete paradas cardiorrespiratórias e foi diagnosticada com uma massa no cérebro.

Nesta sexta-feira, 2, a mãe de Millena, Thays Brandão, informou que o quadro de saúde da filha piorou nas últimas 24 horas. Em entrevista ao portal LeoDias, ela ainda explicou que a filha está realizando novos exames após os médicos suspeitarem de uma morte encefálica .

"Teve uma piora no quadro, indo pra 12 paradas cardíacas, e os médicos falam que ela está encaminhando para uma morte encefálica. Será realizado testes e temos fé em Deus que vão dar negativos", declarou Thays, revelando que a filha sofreu novas paradas cardiorrespiratórias.

Millena Brandão recebeu o diagnóstico de um tumor de cinco centímetros no cérebro após relatar fortes dores de cabeça. Atualmente, a equipe médica responsável pelos cuidados da jovem aguarda a estabilização de seu quadro para que ela possa ser transferida para o Hospital das Clínicas.

Até o momento, a família da jovem não revelou o tipo de tumor identificado em Millena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millena Brandão (@millenamboficial)

Quem é Millena Brandão?

Millena Brandão é modelo fotográfica, influenciadora digital e atriz. Ela já fez campanhas de publicidade e também já atuou na novela infantil 'A Infância de Romeu e Julieta', do SBT, em 2023.

Nas redes sociais, a menina soma mais de 140 mil seguidores e costuma compartilhar registros de seus trabalhos como modelo. Em outubro de 2023, Millena celebrou o início de sua carreira na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

"E o sonho se tornou realidade… Quem acredita sempre alcança", escreveu a atriz mirim na legenda de uma foto registrada junto ao logo do SBT.

