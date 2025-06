Insegurança de Virginia Fonseca gera alerta de especialista: 'O corpo está em evidência'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao explicar o motivo de não gravar seus treinos em uma academia nas últimas semanas

Na segunda-feira (9), Virginia Fonseca (26) surpreendeu os fãs ao falar sobre uma insegurança sua. Os seguidores da influenciadora digital notaram a ausência de seus vídeos na academia ao longo das últimas semanas. Em seu perfil do Instagram, a empresária confirmou que sente vergonha de gravar seus treinos ao lado de outras pessoas: "Que ódio, velho! Odeio ter vergonha. E eu tenho, tá? E para muita coisa! Pode não parecer, mas eu tenho vergonha".

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que o relato da influenciadora digital é comum, principalmente por ser uma figura pública: "Na psicanálise, 'superego' é aquela instância psíquica que internaliza as normas sociais e exerce julgamento. O superego pode se tornar uma plateia interna rigorosa, fazendo com que a pessoa se sinta constantemente avaliada".

"Mesmo para alguém acostumado aos holofotes, como Virginia, o corpo em movimento, suado e vulnerável no ato de treinar, pode ativar sentimentos de inadequação, de autoexigência ou de vergonha." A timidez não escolhe por fama, fortuna ou seguidores. Ela é, muitas vezes, o reflexo de uma sensibilidade de um 'eu' que se sente exposto", acrescenta.

A psicanalista ainda diz que muitas pessoas sentem a mesma insegurança que Virginia Fonseca, principalmente quando há cobranças e comparações. "A academia é um lugar onde o corpo está em evidência, e isso por si só já pode despertar inseguranças (...) Não é apenas timidez: é uma reação emocional legítima ao risco de ser avaliado. O medo do julgamento surge como uma defesa para proteger-se da possibilidade de ridicularização, rejeição ou inadequação. A vergonha, sinaliza o quanto somos afetados pela presença (ou mesmo pela fantasia) do olhar alheio", destaca.

À CARAS Brasil, a especialista analisa que o fato de Virginia Fonseca ser uma pessoa pública faz com que seus fãs pensem que não existem medos e inseguranças, principalmente quando essa parte íntima não é compartilhada nas redes sociais. "A imagem de segurança que uma influenciadora transmite pode fazer com que os seguidores esqueçam que ali também existe uma pessoa com fragilidades como qualquer outra. A vergonha que ela sente é a normal da maioria das pessoas e o lembrete de que há alguém humano, que também se sente exposto, julgado, observado por trás desta mulher que fala com tanta desenvoltura e que é o seu trabalho e não quem é de fato na vida real", reforça.

"É importante reconhecer que a fama não protege ninguém das dores humanas. E mais do que isso, reconhecer que alguém tão exposta pode falar dessas vulnerabilidades com profundidade e coragem e assim ajuda quem a acompanha a se acolher também. Separar a pessoa da vida real do papel do profissional é fundamental para todos saírem da fantasia e entrarem na realidade. A vida como ela é... e não como é vendida nas redes sociais", finaliza.

