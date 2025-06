Influenciador Nazario Gomes morre e médica levanta alerta urgente: 'Pela inalação'

Em entrevista à CARAS Brasil, infectologista Carolina Lázari aponta os perigos por trás da doença que matou o influenciador Nazário Gomes, de 20 anos

A morte precoce do influenciador Nazário Gomes, aos 20 anos, acendeu um alerta para uma doença que muitos desconhecem, mas que pode ser fatal: a meningite criptocócica. Afinal, o que é essa infecção silenciosa e por que ela pode atingir até mesmo jovens saudáveis?

Para entender os riscos, a CARAS Brasil conversou com a infectologista e patologista clínica Carolina Lázari, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), que explicou os perigos e particularidades da doença.

Como a meningite fúngica atinge pessoas aparentemente saudáveis?

Apesar de mais frequente em indivíduos com imunidade comprometida, como pacientes com HIV em estágio avançado ou transplantados, a médica afirma que casos como o de Nazário Gomes podem ocorrer mesmo sem doenças pré-existentes.

"A meningite criptocócica, causada por fungos do gênero Cryptococcus, encontrados com frequência em matéria orgânica vegetal e, de forma marcante, nas fezes de pombos, é um quadro sério que exige diagnóstico rápido e tratamento especializado. A infecção ocorre pela inalação de partículas microscópicas desses fungos presentes no ambiente, e não por ingestão ou contato direto", esclarece.

Segundo ela, há suspeitas de que algumas pessoas possuam uma predisposição genética que afeta a resposta do sistema imunológico especificamente a esse tipo de fungo, algo ainda pouco compreendido pela ciência. "Além disso, exposições intensas, como em atividades com matéria orgânica vegetal ou em locais com fezes de aves secas, podem propiciar a infecção", completa.

Onde está o perigo escondido no dia a dia?

A infectologista garante que a meningite criptocócica não exige contato direto com o fungo para a contaminação, isso pode acontecer pela inalação de partículas microscópicas presentes no ambiente. Veja onde o risco pode estar presente:

Fezes de pombos : locais com acúmulo, como: Forros de telhados Torres de igrejas Prédios antigos ou abandonados

: locais com acúmulo, como: Ambientes com matéria orgânica vegetal : especialmente secos e pouco ventilados

: especialmente secos e pouco ventilados Atividades de risco elevado , como: Poda de árvores Limpeza de galpões fechados Reformas em construções antigas

, como: Ausência de proteção adequada: o risco aumenta sem o uso de máscaras com filtros específicos

Esses espaços podem parecer inofensivos, mas escondem uma exposição real ao Cryptococcus. A atenção a esses ambientes e o uso correto de equipamentos de proteção pode reduzir consideravelmente as chances de infecção.

Por que os sintomas dificultam o diagnóstico?

Os primeiros sinais da meningite fúngica costumam ser genéricos, o que atrasa o reconhecimento da doença. "A dor de cabeça persistente e progressiva é o sinal mais comum, e tende a piorar com o tempo, tornando-se resistente a analgésicos comuns. Isso ocorre devido ao aumento da pressão intracraniana causado pela infecção", explica Carolina.

Com a evolução do quadro, podem surgir visão embaçada, perda da visão periférica, visão dupla, febre, náuseas, vômitos e até convulsões.

Como é feito o diagnóstico e por que ele precisa ser rápido?

"O diagnóstico da meningite criptocócica depende da suspeita clínica e da realização de exames específicos. A análise do líquor obtido por punção lombar é essencial, e testes rápidos, disponíveis no Brasil, podem detectar antígenos do fungo tanto no líquor quanto no sangue, permitindo a confirmação da doença e o início imediato do tratamento antifúngico", afirma a especialista.

Ela destaca que há protocolos definidos pela Organização Mundial da Saúde para rastreio da infecção em grupos vulneráveis, como pessoas vivendo com HIV com baixa contagem de CD4.

O tratamento é simples?

Infelizmente, o tratamento não é simples. A médica afirma que o processo é longo e exige medicamentos antifúngicos intravenosos ao paciente contaminado.

"O tratamento é longo, complexo e envolve o uso de antifúngicos potentes por via endovenosa, seguido por terapia de manutenção oral. Mesmo com o tratamento adequado, a taxa de mortalidade da meningite criptocócica é alta, especialmente quando o diagnóstico é tardio", explica.

Como se prevenir?

Apesar da ampla presença do fungo na natureza, algumas medidas podem ajudar a evitar o contato. "É importante evitar alimentar essas aves, instalar barreiras físicas como telas ou espetos em construções e adotar equipamentos de proteção individual ao limpar áreas contaminadas", orienta a infectologista.

