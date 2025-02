Influenciador comove ao revelar diagnóstico de tumor: 'Continuem orando'

O influenciador Clemilson, conhecido por seus vídeos de humor, revelou a descoberta de um tumor após realizar alguns exames

O influenciador digital Clemilson, conhecido na internet por seus vídeos de humor, usou as redes sociais na última terça-feira, 4, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Por meio de seu Instagram oficial, o jovem contou que foi diagnosticado com um tumor na mão após realizar alguns exames.

Bastante emocionado, Clemilson, que soma atualmente mais de 1,7 milhão de seguidores em seu perfil, agradeceu o apoio do público e pediu para que os internautas que o acompanham continuem orando por sua recuperação.

"Infelizmente o pior aconteceu. Infelizmente, eu recebi o resultado do exame, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Estou com um tumor na mão. De uns tempos para cá eu venho sentindo muita dor na mão, apareceu uma mancha e desde pequeno sinto muita dor de cabeça. Infelizmente, eu estou com um tumor na minha mão. Eu cheguei agora com os exames. Muito obrigado a todo mundo que orou por mim, continuem orando, porque estou precisando de muita oração", disse ele em um vídeo.

Em outra publicação, o influenciador e humorista fez um novo desabafo sobre seu estado de saúde. "Infelizmente estou com um tumor na mão esquerda. Passei a noite todinha chorando e, dessa vez, não foi de felicidade. É que, embora minha fé seja grande, está sendo complicado pra mim", escreveu Clemilson na legenda.

"Até ontem fui tirar um raio-x para ajeitar um dente e descobri um cisto na boca, lutei e fui curado. Além disso, a mais de uma semana estou com dores fortes na cabeça, mas vai dar tudo certo e muito obrigado por orar por mim e torcer pela minha melhora", completou o jovem.

Nos comentários, diversos famosos e seguidores de Clemilson deixaram mensagens de apoio ao influenciador digital. "Calma amigo!!! Já Deus tudo certo. estamos aqui, força!", declarou Alvaro Xaro. "Ô meu lindo, Deus é contigo. Você vai ficar bem, vai sair dessa. Não perca fé, estaremos aqui na torcida e orando por você", disse Lucas Guimarães.

