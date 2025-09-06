Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'

Bruna Biancardi fica com lábios 'deformados' após expremer espinha e contrair doença

Durante a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs pela NFL, realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5, Bruna Biancardi virou assunto ao surgir de máscara e, logo depois, retirar o acessório de proteção, revelando a boca extremamente inchada. A influenciadora digital recebeu o diagnóstico de celulite facial após espremer uma espinha no canto superior da boca.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico integrativo Dr. Wandyk Alisson explica que a famosa contraiu uma infecção grave e precisa seguir recomendações médicas para evitar complicações.

“A celulite facial é uma infecção bacteriana da pele e do tecido subcutâneo, geralmente causada por Streptococcus ou Staphylococcus aureus. Pode ocorrer após uma porta de entrada, como espinha, foliculite, arranhão, ferida na gengiva ou até manipulação estética”, conta.

Segundo o médico, uma das principais características clínicas do problema é a evolução rápida do inchaço na região afetada. No caso de Biancardi, o processo ocorreu no canto superior da boca, o que explica o volume chocante da área.

“Início agudo e evolução rápida. Inchaço difuso, geralmente acompanhado de vermelhidão (eritema), calor local e dor à palpação. Pode cursar com febre, mal-estar e linfonodos aumentados. Em região de face e lábios, é perigoso porque pode evoluir para abscesso (acúmulo de pus) ou trombose do seio cavernoso, quando a infecção se espalha para vasos cerebrais”, diz.

Wandyk ainda ressalta que a celulite facial é uma infecção bacteriana aguda que acomete a pele e o tecido subcutâneo da face. “É uma condição potencialmente grave devido à proximidade com estruturas nobres, como a órbita e o sistema nervoso central, via seios venosos intracranianos”, destaca.

De acordo com o especialista, o tratamento deve ser iniciado rapidamente após consulta médica. “É fundamental avaliar a gravidade (localizada ou sistêmica), investigar possíveis complicações (orbitais ou neurológicas) e adotar repouso relativo, além da elevação da cabeça para reduzir o edema”, aconselha.

Ainda não se sabe quando Bruna Biancardi contraiu a infecção ou se recebeu alguma recomendação específica de repouso por parte de seu médico. No jogo da NFL, a influenciadora apareceu usando máscara, mas também foi flagrada por paparazzi sem a proteção.