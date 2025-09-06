CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Bem-estar e Saúde / CHOCANTE

Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'

Bruna Biancardi fica com lábios 'deformados' após expremer espinha e contrair doença

Dr. Wandyk Allison
por Dr. Wandyk Allison

Publicado em 06/09/2025, às 19h36

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinha - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinha - Foto: Reprodução/Instagram

Durante a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs pela NFL, realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5, Bruna Biancardi virou assunto ao surgir de máscara e, logo depois, retirar o acessório de proteção, revelando a boca extremamente inchada. A influenciadora digital recebeu o diagnóstico de celulite facial após espremer uma espinha no canto superior da boca.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico integrativo Dr. Wandyk Alisson explica que a famosa contraiu uma infecção grave e precisa seguir recomendações médicas para evitar complicações.

“A celulite facial é uma infecção bacteriana da pele e do tecido subcutâneo, geralmente causada por Streptococcus ou Staphylococcus aureus. Pode ocorrer após uma porta de entrada, como espinha, foliculite, arranhão, ferida na gengiva ou até manipulação estética”, conta.

Segundo o médico, uma das principais características clínicas do problema é a evolução rápida do inchaço na região afetada. No caso de Biancardi, o processo ocorreu no canto superior da boca, o que explica o volume chocante da área.

“Início agudo e evolução rápida. Inchaço difuso, geralmente acompanhado de vermelhidão (eritema), calor local e dor à palpação. Pode cursar com febre, mal-estar e linfonodos aumentados. Em região de face e lábios, é perigoso porque pode evoluir para abscesso (acúmulo de pus) ou trombose do seio cavernoso, quando a infecção se espalha para vasos cerebrais”, diz.

Wandyk ainda ressalta que a celulite facial é uma infecção bacteriana aguda que acomete a pele e o tecido subcutâneo da face. “É uma condição potencialmente grave devido à proximidade com estruturas nobres, como a órbita e o sistema nervoso central, via seios venosos intracranianos”, destaca.

De acordo com o especialista, o tratamento deve ser iniciado rapidamente após consulta médica. “É fundamental avaliar a gravidade (localizada ou sistêmica), investigar possíveis complicações (orbitais ou neurológicas) e adotar repouso relativo, além da elevação da cabeça para reduzir o edema”, aconselha.

Ainda não se sabe quando Bruna Biancardi contraiu a infecção ou se recebeu alguma recomendação específica de repouso por parte de seu médico. No jogo da NFL, a influenciadora apareceu usando máscara, mas também foi flagrada por paparazzi sem a proteção.

Dr. Wandyk Allison

Dr. Wandyk Allison é médico (CRM 38563) especialista em reposição hormonal e medicina integrativa. É formado em Medicina pela Universidade do Vale do itajai - Univali e Pós-graduado em Endocrinologia , Metabologia, Nutrição Clínica e Fisiologia do Exercício

Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  

Leia também

Recuperação

Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Raul Gil: quadro de saúde do apresentador é atualizado em novo boletim médico

CELULITE FACIAL

Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFL - Foto: Edu Araújo/AgNews

Bruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'

Recuperação

Amanda Wanessa recebe alta hospitalar - Foto: Reprodução / Instagram

Em coma vigil, Amanda Wanessa reaparece em nova foto após alta hospitalar

CERTO OU ERRADO?

Rafa Justus explicou situação durante entrevista - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'

Tratamento

Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica diagnóstico de Bruna Biancardi e alerta: 'Pode desencadear'

CUIDADOS

Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupante - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'

Últimas notícias

Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinhaInchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Natalia Belloli e Raphinha são pais de GaelEsposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney
Tati Machado tem o número 9 na missão de vidaAstróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'
Tato Gabus Mendes com a filha, LuizaTato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town
Mariangeles MaiaMorre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian LimaPastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã
Vitão, Karol Conká e Beatriz ReisConfira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFLBruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'
Astrid Fontenelle com o filho, GabrielFilho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town
Renato Albani e Juliana FructuozoSaiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade