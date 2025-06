Ídolo da Jovem Guarda, Wanderley Cardoso realiza cirurgia após acidente doméstico

O cantor Wanderley Cardoso, de 80 anos, passou por uma cirurgia nos últimos dias devido a um acidente doméstico; saiba detalhes

O cantor e compositor Wanderley Cardoso usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para contar ao público que precisou realizar uma cirurgia nos últimos dias. O ídolo da Jovem Guarda, de 80 anos atualmente, explicou que o procedimento foi necessário após sofrer um acidente doméstico e quebrar o fêmur.

Em seu perfil oficial, Wanderley publicou uma foto ainda no hospital e revelou que a operação ocorreu bem. O artista, que segue em recuperação, ainda revelou que, em breve, retomará normalmente a agenda de shows.

" No dia 13 de junho tive um acidente doméstico, caí e quebrei o fêmur. Fiz a cirurgia e foi um sucesso, graças a Deus. Logo estarei de volta aos palcos. Agradeço o carinho de todos ", escreveu o veterano na legenda da postagem. Nos comentários, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas desejando uma ótima recuperação ao famoso.

Entre os sucessos de Wanderley Cardoso, que ganhou o apelido de Bom Rapaz na década de 1960, estão 'Preste Atenção', 'Caminhada', 'Baby Eu Te Amo', 'Fale Baixinho', 'Vem Ficar Comigo', 'Minha Namorada' e 'Te Esperarei'. Fora dos palcos, o veterano também apresentou programas de rádio e televisão, além de interpretar um dos Trapalhões em 'Os Adoráveis Trapalhões', ao lado de Renato Aragão.

Chico Buarque também passou por cirurgia recentemente

Recentemente, Chico Buarque realizou uma cirurgia no crânio. O procedimento, feito para diminuir a pressão intracraniana, já estava agendado e ocorreu bem. O cantor, compositor e escritor recebeu alta hospitalar no início deste mês, cerca de dois dias após a operação.

Em 3 de junho, dia em que Chico Buarque realizou a cirurgia, um comunicado explicando detalhes do procedimento foi compartilhado com o público por meio das redes sociais. O artista foi diagnosticado com quadro de hidrocefalia normobárica (pressão normal), condição que provoca aumento de líquido intracraniano e, por isso, precisou agendar a operação.

"O procedimento, conhecido como derivação ventrículo-peritoneal, já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Dr. Paulo Niemeyer Filho. A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente. O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor. Ele conta também com o acompanhamento do Dr. Antônio José Carneiro, seu clínico-geral", informou a equipe do músico.

