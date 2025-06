Humorista explica arrependimento de cirurgia bariátrica: 'Não te avisam'

O humorista Gustavo Mendes fez um desabafo ao revelar ter se 'arrependido muito' de realizar a cirurgia bariátrica em 2018

O ator e humorista Gustavo Mendes fez um longo desabafo ao revelar que se arrependeu de ter feito uma cirurgia bariátrica. O artista, que passou pelo procedimento em 2018 para tratar problemas de saúde como pré-diabetes e apneia do sono, emagreceu mais de 60 quilos.

Em entrevista ao programa 'Salada Cast', Gustavo explicou detalhes de seu ponto de vista atual a respeito da intervenção. De acordo com ele, após a cirurgia, os cuidados com sua saúde precisaram ser redobrados.

" Me arrependi. Eu digo que me arrependi muito para deixar claro para as pessoas que querem fazer achando que é festa, que é oba-oba, para que fique claro que não é fácil. Eu gasto muito dinheiro por mês para ter o mínimo de qualidade de vida. Eu tenho essa condição", iniciou o humorista.

"Gasto muito com vitaminas. No primeiro ano, a gordura saiu, você está magro, você está voando, tem disposição, você dorme bem. Eu roncava, tinha apneia do sono, então agora eu consigo dormir bem, porém, quando você vai vendo... Aí vem depressão... Por quê? Porque você está sem vitamina nenhuma, cara! O seu corpo não absorve mais como ele absorvia outrora ", continuou ele.

Em seguida, Gustavo Mendes explicou que desconhecia bastante informações sobre o pós-bariátrica. "Tem muita coisa que você nunca ouviu falar... Você acha que é só desânimo, vai deixando para lá, e quando vê você está com as vitaminas na casa do c***. É muito pesado, e não te avisam sobre muitas coisas. Não te avisam sobre alimentos que passam a fazer mal. Porque você nunca sabe, entendeu? Eu tenho uma anemia para o resto da vida ", finalizou.

A cirurgia bariátrica de Thais Carla

Em abril deste ano, Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica em um hospital em Salvador, na Bahia. Recentemente, a dançarina compartilhou com os seguidores uma nova informação a respeito de seu pós-operatório.

Em uma sequência de vídeos, a famosa revelou que tem sofrido com um efeito colateral desde que se submeteu ao procedimento: a queda severa de cabelo. Para resolver o problema, Thais contou que recorreu a um especialista no assunto para iniciar um tratamento e recuperar os fios; confira mais detalhes!

