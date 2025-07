Humanos podem pegar febre aftosa? Entenda a doença que afetou a filha de Tays Reis

A cantora Tays Reis usou as redes sociais para revelar que a filha Pietra, de 2 anos, foi diagnosticada com febre aftosa. Entenda a doença

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na última segunda-feira, 30, para revelar precisou levar a filha Pietra, de 2 anos, ao médico após a menina apresentar alguns sintomas. Depois da consulta, ela revelou que a pequena havia sido diagnosticada com febre aftosa ao apresentar sintomas como manchas nas mãos e feridas na boca. E o assunto chamou a atenção do público e gerou dúvidas sobre o vírus.

O que é a febre aftosa?

A febre aftosa é uma doença infecciosa causada por um vírus da família Picornaviridae e atinge animais, principalmente bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos e causa febre, além do aparecimento de aftas na boca.

Segundo o portal g1, a febre aftosa é extremamente rara em humanos, e os casos geralmente envolvem exposição direta a animais infectados. Em humanos, a infecção costuma ser leve, com sintomas parecidos com os da gripe e feridas na boca. Por isso, não representa risco à saúde pública.

"Não é uma infecção comum em humanos. E uma criança dificilmente teria esse contato com secreção de animais contaminados. É preciso uma convivência, principalmente com bovinos", disse Julio Croda, médico infectologista da Fiocruz, ao portal.

Tays Reis confundiu os quadros

Apesar de ter dito que a filha foi diagnosticada, a princípio, com febre aftosa, ela contou posteriormente que a pequena está a Síndrome Mão-Pé-Boca e tem sofrido bastante com os sintomas.

"Eu nunca vi isso na minha vida… Agora duas coisas que eu não entendi. O médico falou que a Pietra pegou febre aftosa, só que febre aftosa é o que dá em animais. Existe a gripe aftosa que dá em crianças. Então o médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente", iniciou ela.

Segundo Tays Reis, a escola onde a menina estuda havia emitido um alerta nos dias anteriores a respeito da Síndrome Mão-Pé-Boca, uma infecção viral contagiosa que afeta principalmente crianças. "Recebemos um comunicado da escola dizendo que algumas crianças estavam com esses sintomas. E eu nem levei a sério, e essa semana a Pietra pega exatamente o que a escola tinha me alertado", explicou.

O que é vírus mão-pé-boca?

De acordo com informações do site do Ministério da Saúde, a doença mão-pé-boca é uma infecção viral que atinge principalmente crianças de até cinco anos, mas também pode afetar adultos. O nome vem dos sintomas que aparecem nas mãos, nos pés e na boca, características típicas dessa condição. Ainda não existe vacina contra a doença.

Em geral, trata-se apenas os sintomas e o quadro regride espontaneamente depois de alguns dias. Para ajudar na recuperação, o paciente deve permanecer em repouso, tomar bastante líquido e se alimentar bem.

Leia também: Filha de Tays Reis e Biel rouba a cena em show da mãe em SP