Herson Capri desabafa sobre câncer e médica alerta: 'Uma das formas mais comuns e graves'

Herson Capri deu detalhes da batalha contra um câncer; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano explica este diagnóstico

Um dos maiores nomes na atuação brasileira, Herson Capri (73) passou por um episódio delicado de sua vida quando foi diagnosticado com um câncer de pulmão , em 1999. Hoje, o ator está curado, mas já confessou sobre: "Não foi mole, não! Na época, 90% dos casos de câncer assim levavam à morte. Eu poderia ter ido embora e estou aqui. Estou no lucro e vou aproveitar ao máximo!", disse o artista em entrevista à Contigo! no ano de 2014.

O que diz a especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). Ela explica.

"O câncer de pulmão é o crescimento descontrolado de células anormais (cancerígenas) nos pulmões, que ao longo do tempo resultam em comprometimento da função respiratória. É uma das formas mais comuns e graves de câncer, mas quando descoberto em estágios iniciais, as chances de cura aumentam bastante", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a projeção feita em 2012 indicava que, até 2030, o número de novos casos de câncer por ano chegaria a 20 milhões. No entanto, essa marca já foi atingida em 2022. Por isso, a Dra. Maria Cecília chama a atenção para este câncer.

"O principal fator de risco é o tabagismo. Outros fatores incluem: Genética, exposição passiva à fumaça do cigarro, poluição do ar, exposição ocupacional a substâncias como amianto, arsênio ou radônio", diz. Abaixo, ela lista os principais sintomas, mas reforça que nas fases iniciais não tendem a ter sinais.

Tosse persistente;

Dor no peito;

Falta de ar;

Rouquidão;

Catarro com sangue;

Perda de peso não intencional e cansaço excessivo.

Existe tratamento?

Segundo a pneumologista, é importante reforçar que o tratamento para este tipo de câncer depende muito do tipo e do estágio em que o tumor está. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou terapias alvo.

"Hoje em dia, conseguimos personalizar o tratamento para cada paciente, com mais eficácia e menos efeitos colaterais. O mais importante é o diagnóstico precoce, por isso a prevenção e o rastreamento em populações de risco são tão importantes", finaliza ao analisar casos parecidos com o do ator Herson Capri.

Leia mais em:Herson Capri completa 73 anos com trajetória marcada por sucesso e cura de doença

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR HERSON CAPRI NAS REDES SOCIAIS: