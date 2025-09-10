Henrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'

Jurado do 'MasterChef Brasil', Henrique Fogaça comentou sobre a condição da filha mais velha, Olívia, em dia importante de conscientização

Henrique Fogaça usou as redes sociais na terça-feira, 9, para falar abertamente sobre a condição da filha mais velha, Olívia. O jurado do 'MasterChef Brasil' aproveitou o Dia Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia para abordar o assunto e comentar a respeito dos estigmas e desinformações relacionados ao diagnóstico.

"Hoje, 09/09, é o Dia Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia. Vivo essa realidade de perto com a minha filha Olívia, que tem epilepsia resistente a medicamentos. Nos últimos anos, as crises reduziram e nosso maior aliado foi uma dieta cetogênica desenvolvida para ajudar no tratamento nutricional da epilepsia de difícil controle", iniciou o chef de cozinha.

"Para muitos pais e familiares, a nutrição pode ser uma aliada! Por isso é tão importante seguir a orientação dos profissionais de saúde. A epilepsia ainda enfrenta muito preconceito e desinformação. Por isso, hoje é dia de dar visibilidade, apoiar famílias e mostrar que ninguém está sozinho nessa caminhada", completou ele.

Vale lembrar que Olívia é fruto do antigo relacionamento de Henrique Fogaça com a psicanalista Fernanda Corvo. A jovem, que fará 19 anos em novembro, nasceu com uma síndrome rara, sem diagnóstico conclusivo, que causa limitações motoras, convulsões frequentes e dificuldades de fala. Além da primogênita, o jurado do 'MasterChef Brasil' também é pai de João e Maria Letícia.

Henrique Fogaça com a filha, Olívia - Foto: Reprodução / Instagram

Henrique Fogaça com a filha, Olívia - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Fogaça 🥷🔥 (@henrique_fogaca74)

Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade

Jurado, empresário e chef são algumas partes de Henrique Fogaça (51) bem conhecidas pelo público. Porém, para além da fama de "durão", ele também usa o alcance para inspirar outros homens a se dedicarem à paternidade, e não esconde as transformações que os nascimentos de Olívia (18), João (17) e Maria Letícia (9) trouxeram para sua vida.

"Depois que meus filhos nasceram, entendi que tem coisas que dinheiro nenhum compra: tempo, presença, cuidado. A paternidade me fez mais paciente, responsável e consciente das minhas escolhas. Hoje, cada decisão que tomo não é só pensando em mim, mas no que vou deixar para eles como exemplo", diz Henrique Fogaça, à CARAS Brasil. "Ser pai muda a forma como você enxerga a vida."

Mesmo com a agenda puxada entre a TV, restaurantes, projetos e o mundo da música, o jurado do MasterChef Brasil (Band) afirma sempre se fazer presente para os filhos. Apesar de não ser fácil conciliar a rotina puxada, ele explica que com organização e senso de prioridade consegue estar completamente focado nos filhos e aproveitar ao máximo o tempo de qualidade que passam juntos; confira o bate-papo completo com Henrique Fogaça!

Leia também: Henrique Fogaça abre a intimidade ao falar de paternidade: 'Sou criança também'