Helô Pinheiro completa 82 e médica analisa: 'Prova de que envelhecer é conquistar'

Nesta segunda-feira (07), Helô Pinheiro celebra seus 82 anos com saúde, alegria e muitos motivos para inspirar. Ícone brasileiro eternizado como a Garota de Ipanema, a mãe de Ticiane Pinheiro segue ativa, dançando, sorrindo e participando de eventos com a leveza de quem não deixou o tempo pesar. Mas o que explica essa vitalidade tão admirada?

Para entender os segredos por trás do envelhecimento saudável da apresentadora, a CARAS Brasil conversou com a médica geriatra Roberta França, que analisou o caso e refletiu sobre os impactos do etarismo, autoestima e boas escolhas ao longo da vida.

Helô é um exemplo

Segundo Roberta França, Helô representa uma nova forma de envelhecer, bem distante do clichê da cadeira de balanço. “A Helô é um exemplo dos novos idosos, que mudou completamente o conceito que nós tínhamos de velhice”, começa.

A médica reforça que a postura ativa e a autoestima elevada não são apenas características inspiradoras, mas também determinantes para uma velhice saudável: “Ela mostra a prova viva de que o envelhecimento pode ser ativo, cheio de possibilidades, com autoestima elevada, com vontade, com projetos, com perspectivas e com muita vontade de viver cada dia como se fosse uma nova experiência.”

Para a especialista, esse novo olhar precisa se consolidar: “Acreditar naquela velhice da cadeira de balanço e do crochê é muito clichê, e a gente está muito longe de ter esse envelhecimento hoje”, completa.

“É como se envelhecer fosse errado”

Outro ponto abordado pela geriatra é o etarismo – preconceito baseado na idade –, que Helô enfrentou ainda aos 28 anos, quando já ouviu piadas sobre estar “velha demais” para ser a Garota de Ipanema. A crítica, segundo a médica, é um reflexo da obsessão pela juventude eterna.

“Nós vivemos num mundo globalizado, onde o envelhecimento é uma realidade global, mas que ainda assim nós insistimos na ideia da juventude eterna”, afirma.

“É como se envelhecer fosse errado, como se a gente tivesse que pedir desculpas pelo nosso envelhecimento, quando na verdade nós temos que honrar os anos que a gente tem ganhado da nossa vida”, completa.

Ela ainda reforça os impactos negativos desse preconceito, sobretudo na saúde mental das mulheres:

“Esse etarismo impacta de forma muito negativa a saúde mental da maioria das mulheres, porque isso dói, machuca, incomoda. São sempre comentários agressivos e sempre falando que você está errada.”

E conclui com sensibilidade: “Quando houver sorriso nos olhos, as rugas a gente não consegue reparar.”

Genética ou hábito? O que realmente influencia a velhice

Apesar da genética ter um papel importante, a médica destaca que as escolhas do dia a dia são determinantes na construção de uma velhice saudável e independente.

“Eu, como geriatra, sempre pergunto para os meus pacientes: que tipo de velho você deseja ser?”, conta. A partir dessa resposta, são traçados caminhos possíveis de acordo com o estilo de vida.

Segundo ela, o segredo não está apenas no DNA: “A genética importa, mas ela está ali atrelada a em torno de 30% do que realmente vai ser a sua velhice. 70% da nossa história são modificáveis através das nossas escolhas e atitudes.”

Alimentação, movimento, saúde mental, convívio social e propósito de vida fazem parte dessas decisões diárias. “Todos os dias, precisamos pensar: como que eu quero envelhecer? E fazer boas escolhas a partir disso.”

