Hariany Almeida surge internada em hospital e explica o motivo

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida precisou passar por uma breve internação manhã desta segunda-feira, 5. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que passou por uma troca de DIU (Dispositivo Intrauterino) e foi sedada durante o procedimento. Ela também explicou o motivo aos seguidores.

“Coloquei meu DIU Mirena há cinco anos e hoje fizemos a troca. Tive que fazer o procedimento sedada porque a perninha do DIU que serve para puxar acabou entrando para dentro. E como sou muito sensível à dor, a sedação foi a melhor opção para eu não sentir tanta dor. Mas foi tudo super rápido", detalhou Hariany.

Em seguida, ela compartilhou uma imagem em que aparece sentada em uma cadeira de rodas e explicou: “Saí com muita cólica, mas já estou tomando remédio na veia e daqui a pouco passa”, disse.

Hariany Almeida posta em hospital e explica o que aconteceu — Foto: Reprodução/Instagram

Como funciona o DIU?

Em recente entrevista para a CARAS Digital, a médica Paula Fettback, ginecologista e especialista em reprodução humana pela Febrasgo, explicou que o DIU Mirena é um DIU que tem o hormônio da progesterona. "Esse DIU foi desenvolvido principalmente para as mulheres que tem alguma indicação de não menstruar, para fazer um bloqueio hormonal, para tratar, por exemplo, doenças hormônio dependentes que acometem muitas mulheres, como, por exemplo, a endometriose, a adenomioze, os miomas, ou até para aquelas mulheres que têm muita TPM durante a menstruação, que sangram demais e têm anemia, ou que têm algum desconforto durante a menstruação"

Paula ainda garantiu que ele dura cinco anos e que apresenta baixa chance de falhar. "Além da contracepção, ele causa essa amenorreia, que é a ausência de menstruação durante esse período. As chances de engravidar com o Mirena, se ele estiver muito bem posicionado, se ele estiver no local correto, elas são muito, muito pequenas mesmo. Então, ele não é um método que tem uma falha grande. Na verdade, ele é um dos métodos mais seguros, mesmo porque além do método de barreira, que é um dos mecanismos do DIU, por exemplo, o DIU de cobre, o DIU de prata, ele tem um método de barreira que atua na contracepção", explicou. Leia a entrevista completa!

