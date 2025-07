Hariany Almeida relembra trauma na infância após importunação sexual e especialista analisa: 'Cuidado'

Na última quarta-feira, 2, Hariany Almeida relembrou um trauma de infância após passar por um episódio de importunação sexual em Londres

Na última quarta-feira, 2, Hariany Almeida (27) sofreu um episódio de importunação sexual em Londres. Após a situação tensa fora do Brasil, a influenciadora digital relembrou os abusos que sofreu durante a sua infância dentro do transporte público. "Ninguém está livre de passar por esse tipo de coisa, e isso se tornou um trauma em mim, guardei comigo a 7 chaves e, até então, só minha psicóloga sabia disso", admitiu em entrevista à Quem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que os traumas de infância podem ser reatualizados: "Essa é uma das expressões mais silenciosas e complexas do sofrimento psíquico, especialmente quando falamos do universo feminino. É importante saber que o despertar de um trauma não significa um retrocesso, mas um chamado para que algo que necessita ser olhado, elaborado e cuidado com a profundidade que merece", diz.

O fato recente fez com que Hariany Almeida se lembrasse de algo que a afetou durante a infância. A psicanalista destaca que isso ocorre porque o trauma, quando não elaborado, fica registrado de forma crua no inconsciente, ou seja, não pôde ser transformado em palavras, pensamento ou memória integrada: "Ele permanece como um corpo estranho na psique, e ao encontrar situações que 'lembram' simbolicamente aquele momento original, ele pode se manifestar com força. São formas do inconsciente dizendo: 'algo precisa ser escutado'".

"Infelizmente, traumas decorrentes de abusos na infância costumam deixar marcas psíquicas profundas. Inúmeras vezes, essas experiências são silenciadas, mal compreendidas ou minimizadas, o que agrava ainda mais o sofrimento interno. O trauma, quando não elaborado, pode se manifestar anos depois, por meio de sintomas como ansiedade, dificuldade de estabelecer vínculos, sensação constante de ameaça, baixa autoestima, entre outros", aponta.

"Embora os traumas não sejam simplesmente 'apagados', eles podem ser elaborados, o que significa que é possível construir um novo sentido para o que foi vivido. Na terapia, especialmente com mulheres que viveram situações de abuso, o trabalho analítico é um espaço de reconstrução simbólica. Um processo cuidadoso, ético e profundo de ressignificação. Não está em esquecer o que aconteceu, mas em conseguir olhar para aquilo sem ser dominada por ele, sem que a dor do passado dite os caminhos do presente", conclui sobre o caso da influenciadora digital.

