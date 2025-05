Hariany Almeida fala sobre troca de DIU sob sedação e explica escolha de contraceptivo

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida falou sobre sua escolha de método contraceptivo após compartilhar que realizou a troca do DIU

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida falou sobre sua escolha de método contraceptivo após compartilhar que realizou a troca do DIU (Dispositivo Intrauterino). Nesta terça-feira, 6, ela contou que recebeu diversas perguntas sobre o método de longa duração e respondeu a algumas delas, incluindo se teve efeitos colaterais.

"Ontem a noite dei uma lida no meu direct e vi muitas mulheres com dúvida em relação ao DIU. Vamos lá... eu coloquei meu DIU Mirena cinco anos atrás, foi o método que minha ginecologista me indicou e eu sempre me dei super bem com ele, hoje eu não sinto cólicas e nem menstruo, apenas tenho uns escapes de quase nada, e quase não tenho TPM também, que é mara, né?", iniciou Hariany.

Ela ainda disse que não teve suspeita de gravidez nos últimos cinco anos. "É o método mais seguro que eu encontrei, óbvio que devemos nos previnir, mas com o diu a chance de engravidar é mínima, é só se Deus querer muito mesmo (risos). Enfim, agora ele vale mais cinco anos, quando eu decidir ter um filho eu tiro, ou espero vencer", continuou.

Em seguida, contou se sentiu algum efeito após optar pelo DIU. "Outra dúvida que vejo que vocês tem também é sobre se engorda e, sinceramente, não vi diferença em relação ao meu peso, não, e nem na minha pele, nunca tive problemas com espinhas, exceto quando inventei de colocar aquele chip da beleza, que é uó", declarou.

E falou sobre o procedimento da troca do DIU. "Fiz a troca ontem, sedada, porque não vou mentir dói demais porque mexe no seu útero, então vocês podem optar se coloca na clínica, ou faz a sedação, e como tomei o remédio para dor na veia, a cólica passou rápido, depois de oito horas tomei um [medicamento] e ficou tudo bem, e hoje já estou zerada", encerrou.

Hariany Almeida fala sobre método contraceptivo— Foto: Reprodução/Instagram

Como funciona o DIU?

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista endócrina Maira Campos explicou que o DIU Mirena é um dispositivo em forma de “T”, colocado dentro do útero, que libera um hormônio chamado levonorgestrel (uma progesterona). Leia a entrevista completa.

Leia também:Médica explica diagnóstico de Poliana Rocha: 'Afeta a qualidade de vida'