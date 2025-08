Guilherme Leicam vira alerta sobre exageros: 'Distorce e compromete a naturalidade'

Em conversa com a CARAS Brasil, a especialista Denize Peruzzo analisa polêmica envolvendo o ator Guilherme Leicam e explica riscos diante do caso

O ator Guilherme Leicam voltou a ser assunto nas redes sociais após internautas comentarem uma harmonização facial feita há quatro anos. Mesmo após tanto tempo, muitos seguidores fizeram comentários negativos sobre sua aparência, reacendendo o debate sobre os limites da estética facial.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, a especialista em harmonização facial Denize Peruzzo analisou o caso do ator e trouxe orientações fundamentais para quem deseja passar por esse tipo de procedimento sem comprometer a naturalidade.

O perigo do excesso

De acordo com Denize, o principal erro cometido em muitos casos de harmonização facial é a falta de planejamento individualizado.

“A principal consequência de uma harmonização facial sem planejamento é o excesso — e esse exagero acaba sendo notado, criticado e, muitas vezes, vira motivo de arrependimento. Quando o tratamento não respeita as proporções naturais do rosto, o resultado tende a destoar, chamando atenção de forma negativa. Não se trata apenas de um erro técnico, mas da perda da identidade facial. A boa harmonização é aquela que realça o que a pessoa tem de mais bonito, sem que ninguém perceba que houve intervenção”, afirmou.

Existe um limite para os procedimentos?

A busca por uma aparência eternamente jovem pode levar ao excesso de intervenções, alerta a especialista.

“Sempre que tentamos esconder os sinais do tempo apenas com preenchimentos, sem considerar o conjunto do rosto, corremos o risco de cair no artificial. Exagerar nos volumizadores altera as proporções e distorce a fisionomia, comprometendo a naturalidade. Embora existam formas de reverter o excesso — como o uso de enzimas para dissolver o ácido hialurônico — o ideal é evitar que o exagero aconteça. A beleza está no equilíbrio, e não no volume.”

Quando o visual deixa de ser harmônico

A especialista também destaca que há sinais claros de que algo não está certo — e que, nesses casos, o acompanhamento profissional é essencial.

“Um dos sinais mais evidentes é a perda das proporções naturais do rosto. Quando o paciente se olha no espelho e não se reconhece mais, ou quando passa a receber comentários sobre uma aparência inchada, desproporcional ou artificial — o famoso ‘pillow face’ —, é hora de reavaliar. Esse termo descreve justamente esse visual estufado, como se a pessoa tivesse acabado de acordar, algo causado pelo excesso de preenchimentos. Nesses casos, um bom profissional pode avaliar e ajustar com segurança, sempre priorizando a harmonia e a saúde da pele.”

