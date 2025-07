Guarda do filho de Marília Mendonça gera debate sobre impactos legais e emocionais nas famílias

Especialistas explicam como decisões judiciais e sentimentos de luto se entrelaçam em disputas pela tutela de menores

A morte precoce de Marília Mendonça, em novembro de 2021, continua gerando repercussões não apenas no mundo da música, mas também na vida familiar da cantora. A guarda do filho, Léo, voltou a ser assunto nas redes sociais após movimentações judiciais recentes, reacendendo debates sobre os impactos emocionais e legais que processos desse tipo provocam nas crianças envolvidas.

Embora o caso de Léo chame a atenção por envolver uma artista de grande projeção nacional, situações parecidas acontecem todos os dias em diversas famílias brasileiras. A advogada especializada em direito de família, Dra. Andréa Rangel, explica que, em disputas pela guarda, a legislação brasileira sempre prioriza o bem-estar da criança, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O juiz avalia quem oferece melhores condições emocionais, afetivas e materiais, considerando ainda os vínculos prévios que a criança mantinha com familiares antes do falecimento de um dos pais.

Quando o falecido é uma figura pública, surge ainda o desafio da exposição midiática. A psicóloga Dra. Luciana Pires, especialista em luto infantil, alerta que crianças famosas correm o risco de ter sua imagem divulgada em contextos que não compreendem ou aprovam, aumentando o risco de traumas emocionais. O luto infantil pode se manifestar de formas variadas, incluindo irritabilidade, retraimento, mudanças bruscas de comportamento ou dificuldades na escola.

Estudos publicados no Journal of Child Psychology and Psychiatry indicam que filhos que perdem um dos pais têm até 2,5 vezes mais chance de desenvolver ansiedade ou depressão, principalmente em cenários onde há conflitos judiciais ou familiares prolongados. Por esse motivo, especialistas recomendam que as crianças sejam protegidas ao máximo de detalhes do processo judicial, evitando uma sobrecarga emocional desnecessária.

No caso de Léo, os avós maternos desempenham um papel importante em sua rotina, enquanto o pai, Murilo Huff, também participa ativamente da vida do menino. Ambos demonstram interesse em preservar o bem-estar da criança, apesar de eventuais divergências legais que possam surgir. Para especialistas, garantir estabilidade emocional a Léo é fundamental para prevenir impactos psicológicos de longo prazo.

A situação também reacende discussões sobre a necessidade de leis que contemplem não apenas aspectos legais, mas também mecanismos de apoio psicológico, sobretudo para famílias que enfrentam o luto em meio à atenção da mídia. Casos como o de Léo destacam a importância de equilibrar decisões judiciais com o cuidado emocional necessário para proteger crianças que já lidam com a ausência de um dos pais.

