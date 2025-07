Gretchen revela por que desistiu do Power Couple e psicóloga avalia: 'Medo constante'

A cantora Gretchen abriu o jogo e revelou qual foi o real motivo que a motivou a desistir do reality Power Couple Brasil

A cantora Gretchen (66) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, para conversar com o público a respeito de sua desistência do 'Power Couple Brasil', reality show de casais da Record. Em maio deste ano, a artista e o marido, Esdras de Souza, surpreenderam o público ao decidirem deixar o confinamento.

De acordo com a famosa, questões de saúde mental foram cruciais para que eles deixassem o Power Couple. Gretchen explicou que tanto ela quanto Esdras foram diagnosticados com ansiedade e início de depressão assim que saíram do confinamento.

O que diz a especialista?

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, aponta quais são os diagnósticos de ansiedade e início de depressão.

"A gente chama de transtorno ansioso-depressivo. Essa ansiedade que transtorna a vida, não é aquela que nós temos no dia a dia normal, é um estado de alerta o tempo todo, de um medo constante, muitas vezes sem perigo real. E quando há um acúmulo dessa ansiedade, pode também entrar um quadro depressivo. Esses dois podem existir em conjunto e é bem comum", declara.

Exige atenção!

No Brasil, estima-se que cerca de 9,3% da população brasileira, o que corresponde a aproximadamente 18,6 milhões de pessoas, convive com transtornos de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar dos números, a psicóloga reforça que é muito importante o acompanhamento com um psicóloga para ele diagnósticar o quadro.

"Cada caso é um caso. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e é importante a busca de um profissional especializado para o diagnóstico. Cuidado com diagnósticos de redes sociais! A ansiedade vem de um medo desproporcional", diz. Abaixo, ela lista os principais sinais

Taquicardia;

Falta de ar;

Pode ter pensamentos acelerados de alerta

"Na depressão, é comum que a pessoa tenha um desânimo que permanece por vários dias, uma tristeza mais profunda. Esses são alguns dos sintomas desse transtorno, que a gente chama transtorno ansioso depressivo. Mas volto a falar, cuidado com o diagnóstico de redes sociais. É importante buscar um profissional para poder diagnosticar", finaliza ao avaliar o quadro da cantora Gretchen.

