Gretchen renova a harmonização facial e dermatologista comenta: 'Mais natural'

Nesta segunda-feira, 28, Gretchen (66) surpreendeu os fãs ao surgir com o rosto renovado durante uma live no Instagram, onde compartilhou detalhes sobre os novos procedimentos estéticos que realizou. A cantora explicou que optou por refazer a harmonização anterior, que havia ocorrido às pressas, apenas um dia antes de entrar no reality Power Couple Brasil, da Record TV.

"Não existe desarmonização, existe um novo programa de harmonização. Quando eu entrei na casa do 'Power Couple', tinha acabado de fazer o procedimento um dia antes. Quando vocês me viram no programa, eu estava muito inchada e não podia tomar nenhum remédio para desinchar, até porque lá a gente não pode ficar tomando remédio sem prescrição médica", explicou a artista.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Dra. Raphaella Marques fala sobre a busca de resultados mais naturais após um período em que a harmonização facial foi considerado o padrão de beleza dos famosos.

“Hoje, recebemos no consultório pessoas que querem reverter exageros ou resultados que já não combinam com sua fase atual”, Raphaella conta. “A hialuronidase é fundamental nesse processo, pois permite remover o excesso de preenchimento e abrir caminho para uma nova proposta de harmonização mais leve, refinada e natural”.

O procedimento da hialuronidase feito por Gretchen é realizado em etapas. Inicialmente, a equipe médica aplica a hialuronidase, enzima responsável por dissolver o ácido hialurônico utilizado na harmonização antiga, e em seguida, insere fios de sustentação para tratar a flacidez e reposicionar volumes.

Além disso, ocorre a aplicação de radiesse, um bioestimulador de colágeno que suaviza rugas e melhora o contorno facial. As áreas tratadas incluíram boca, bochechas e mandíbula. Gretchen também compartilhou com o público que a harmonização será finalizada em setembro, após sua viagem à Europa.

Para a dermatologista, a busca por resultados mais naturais tem feito muitos pacientes repensarem intervenções estéticas realizadas anteriormente. Raphaella também destaca a importância de uma abordagem personalizada em todos os casos.

“Cada rosto pede uma estratégia única. Fios de tração ajudam no reposicionamento dos tecidos, na definição do contorno e estimulam a produção de colágeno, enquanto os bioestimuladores injetáveis, como o radiesse, atuam melhorando a qualidade da pele, estimulando a produção de colágeno e aumentando a firmeza com o tempo”, conclui a especialista.

