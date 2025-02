Gretchen passa por procedimento para retirar substância perigosa dos lábios

A cantora Gretchen também aproveitou a ocasião para fazer um lifting labial com uma incisão abaixo do nariz nesta segunda-feira, 10

A cantora Gretchen, de 65 anos, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 10, para remover polimetilmetacrilato (PMMA) dos lábios . A famosa também aproveitou a ocasião para fazer um lifting labial com uma incisão abaixo do nariz. A médica responsável pelo procedimento foi a profissional Andrea Murta, que explicou o que fez no caso da paciente.

"Já fizemos há quatro anos um lip lifting com remoção do PMMA, realizado há mais de 20 anos. Tem ainda na face (o material), mas da boca a gente removeu bastante. Hoje vamos fazer lip lifting e remover mais um pouquinho", disse Andrea por meio dos stories em seu perfil no Instgram.

A médica ainda mostrou o antes e depois do procedimento: "A cirurgia está sendo um sucesso. Pós é imediato", pontutou.

Confira, abaixo, o resultado:

Gretchen remove polimetilmetacrilato (PMMA) dos lábios nesta segunda-feira, 10 pic.twitter.com/AnMpB8UApf — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 10, 2025

O que é o polimetilmetacrilato (PMMA)?

De aciordo com o Ministério da Saúde o polimetilmetacrilato, ou PMMA, é um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos. Ou seja, é uma matéria-prima com vários tipos de aplicações que vão variar de acordo com as formas de seu processamento e desenvolvimento.

Alguns exemplos de produtos que têm sua aplicação são as lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros.

Uma das aplicações desse tipo de produto é para o preenchimento cutâneo, com uso específico por profissionais habilitados. Nesse caso, o PMMA é utilizado em microesferas, numa forma semelhante ao gel.

No Brasil, o PMMA para preenchimento subcutâneo precisa ser registrado na Anvisa, pois é um produto de uso em saúde da classe IV (máximo risco) . De acordo com o órgão, há registros de produtos para essa finalidade há mais de 10 anos no Brasil.

A substância é considerada perigosa por muitos profissionais atuais, pois possui alta taxa de complicação a longo prazo, como inflamações e infecções.

