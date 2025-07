Grávida, Rafa Kalimann acompanha Nattan em hospital e tranquiliza fãs

A atriz Rafa Kalimann apareceu ao lado do cantor Nattan em hospital e explicou o motivo; casal espera o nascimento da primeira filha

A atriz Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para dividir um momento sensível com os seguidores: ela apareceu em uma cama de hospital ao lado do namorado, o cantor Nattan.

Grávida da primeira filha do casal, ela tranquilizou os fãs ao explicar que a visita à unidade de saúde foi apenas por precaução. Segundo Rafa, Nattan estava com febre e precisou realizar alguns exames. "Cuidando do meu bichinho", escreveu ela na legenda da imagem compartilhada nos Stories do Instagram.

Na sequência, a artista acrescentou com bom humor que o cantor estava sendo bem atendido: "Coitado dos enfermeiros. Ele veio tomar soro e fazer uns exames porque está com febre. Já já está bem", garantiu.

O clima descontraído nas publicações chamou atenção, já que o cantor apareceu sorridente no vídeo mesmo diante do mal-estar, reforçando que o quadro não é grave.

reprodução/Instagram

Mais cedo nesta terça-feira, o cantor falou sobre o que estava sentindo antes de procurar o hospital. "Hoje eu acordei muito mal. Muita febre, o corpo quebrado, dor de cabeça. Acho que a virose me pegou. Na verdade, já tinha me pegado no show que eu falei em Minas Gerais. Tomei um soro e fui fazer o show e disse que não estava 100 por cento. E agora ela voltou de novo, só que voltou muito forte e me derrubou. Eu estou indo ao hospital agora", contou.

Primeira filha do casal se chamará Zuza

Enquanto cuida do namorado, Rafa Kalimann também vive a expectativa da maternidade. Ela está grávida de uma menina, como revelou recentemente nas redes sociais.

O momento especial foi registrado durante o chá revelação, que contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Na ocasião, Rafa e Nattan descobriram que esperam uma filha, que se chamará Zuza. O nome é uma homenagem ao apelido de Josefina, a avó do cantor.

Ao lado das mães, Genilda, mãe de Rafa, e Rosilene, mãe de Nattan, o casal se emocionou com a novidade, celebrando a chegada da primeira filha. O vídeo da comemoração foi compartilhado com os fãs e recebeu milhares de mensagens de felicitações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Leia também: Nattan surge no hospital e revela o que aconteceu: 'Muito forte'