Grávida pela segunda vez, Ary Mirelle desabafa após adoecer: 'É difícil'

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 9, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Grávida de um menino, que se chamará Joaquim — fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes—, ela contou que está resfriada e lamentou não poder tomar qualquer medicamento por causa da gestação.

"Estou aqui entupida. Garganta, nariz, tudo. Desde que eu voltei da viagem. Eu pensei que eu ia melhorar, mas... eu vou dizer: me indiquem coisas e remédios que uma grávida pode tomar de gripe, porque eu não posso tomar nada", i niciou ela em seu desabafo.

Em seguida, contou: "Eu tenho um de alergia que eu posso tomar. Estou tomando ele para ver se alivia, mas é resfriado mesmo. É difícil. Vou fazer um chá de limão com mel, alho, tá ótimo. Eu não posso ficar tomando remédio. É luta, viu? É horrível porque a pessoa fica com o corpo mole quando tá resfriada."

Ary Mirelle passou por cirurgia na segunda gestação

Há poucas semanas, a influencer Ary Mirelle passou por uma cirurgia na gestação. Ela realizou uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez. E explicou o motivo de ter realizado a intervenção médica.

"É porque o meu colo do útero não aguenta uma gravidez, e eu já tinha falado isso aqui para vocês. Mas eu consigo fazer esse procedimento e ter meu bebê, igual foi com Jorge. Ele veio prematuro, mas eu consegui segurar até certo ponto para ele nascer. Eu tenho uma coisa chamada incompetência istmocervical, que é um colo do útero incompetente. Ele não suporta uma gravidez, não suporta o peso do bebê e, quanto mais o bebê pesa, mais o colo vai abrindo e pode causar um parto prematuro, que é o que eu não quero. Por isso, eu fiz a cerclagem", afirmou ela.

Vale lembrar que a influenciadora também realizou a cerclagem em sua primeira gestação. Ela foi submetida ao procedimento em caráter de urgência na 27ª semana de sua primeira gestação."É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.

